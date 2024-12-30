Ольга Фреймут поскаржилася на агресивну поведінку поляків (відео)

Фреймут висловила щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі

Ведуча Оля Фреймут натрапила в Польщі на агресивних фанатів російського диктатора Володимира Путіна. Невідомий чоловік кричав на неї, ображав лайливими словами та поводився досить агресивно, його негостинну поведінку ведуча зуміла зняти на відео. Подробиці інциденту Фреймут розкрила на своїй сторінці в Instagram.

Так, ведуча поскаржилася на «теплий» прийом у Варшаві. Вона випадково натрапила на агресивного чоловіка, який спілкувався польською та вигукував образи. При цьому невідомий хвалив Путіна.

Також Фреймут розповіла, що зустріла літніх людей, які просили її покинути країну та показували їй непристойні жести. Через це ведуча звернулася до українців, які перебувають в Польщі.

«Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати : «К*рва, слава Путіну!». Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну. Я висловлюю щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні!» – написала ведуча.

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У коментарях дописувачі зазначають, що Фреймут добре трималася і стійко витримала тиск від «чоловічої статі» та ще й у чужій країні.

Дописувачі співчувають Фреймут, що їй довелося зустрітися з таким неадекватним чоловіком фото: скриншот

Коментуючи допис Фреймут, дописувачі похвалили її, що вона не розгубилася і зафільмувала агресивну поведінку чоловіка.

Однак коментатори також зауважили, що не варто оцінювати цілу країну за поведінкою однієї людини та нагадали, що Польща підтримує українців, але, як і всюди, можуть бути ті, хто цим незадоволений.

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Нагадаємо, у Польщі 55% респондентів висловилися за завершення війни в Україні навіть ціною територіальних поступок Росії. Водночас у квітні 2022 року так вважали лише 26% опитаних. Про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), передає «Польське радіо».

До слова, російські пропагандисти поширили новий фейк, начебто хвиля біженців з України штурмує польсько-український кордон, аби втекти з України. Однак дана інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє PAP з посиланням на польських прикордонників. Згідно з оприлюдненими фейками росіян, українські матері, побоюючись зміни мобілізаційного віку, нібито масово вивозять своїх неповнолітніх синів, через що на кордоні утворюються черги. Повідомлялося, що щодня до Польщі прибуватиме до 150 тис. людей з України.