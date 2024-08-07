Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення електроенергії 8 серпня: прогноз «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Відключення електроенергії 8 серпня: прогноз «Укренерго»
8 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані
фото: glavcom.ua

«Укренерго» рекомендує використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00

У четвер, 8 серпня, відключення електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Укренерго».

Енергетики радять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

«При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково», – зазначає пресслужба «Укренерго».

До слова, станом на 7 серпня внаслідок бойових дій повністю або частково знеструмлені 495 населених пунктів у шести областях.

Зазначимо, українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До того ж ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: Укренерго електроенергія Україна українці відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перехідний уряд Малі звинуватив Україну у підтримці дій повстанців-туарегів
Малі розриває дипломатичні відносини з Україною
5 серпня, 01:48
Лібанова заявила, що компактне розселення біженців – завжди на шкоду країні
Після перемоги України мігранти з Росії побіжать до нас? Уряд вже моделює ситуацію
3 серпня, 18:00
Володимир Кудрицький
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Для Вероніки Марченко ця Олімпіада буде третьою в кар'єрі
Лишається один день до відкриття Олімпіади-2024: анонс змагань
25 липня, 10:52
Українські підприємства «Метінвесту» у січні-червні 2024 року сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток
Металургійний холдинг Ахметова збільшив сплату податків на 56% за пів року
15 липня, 14:17
Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки стрілянини
Замах на Трампа. Реакція посла України в США
14 липня, 08:52
Основною дорогою для військових колон із заходу на схід розглядають автомагістраль А2.
Німеччина готова до перекидання військ у разі ескалації з боку Росії
14 липня, 06:40
Зазначається, що виступ на весіллі співак провів у вихідний день під час благодійного туру для ЗСУ
Монатік виступив на весіллі в Італії, яке проводив Галкін: менеджери артиста прокоментували
12 липня, 21:17
Українці працювали у Польщі нелегально, прибираючи готель
Польща проводить облави в готелях через працівників-нелегалів з України
9 липня, 06:02

Суспільство

Відключення електроенергії 8 серпня: прогноз «Укренерго»
Відключення електроенергії 8 серпня: прогноз «Укренерго»
ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті
ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті
Правозахисниця б’є на сполох: Росія робить усе, аби викрадені з України діти не хотіли повертатися
Правозахисниця б’є на сполох: Росія робить усе, аби викрадені з України діти не хотіли повертатися
Український дрон приземлив російський гелікоптер Мі-28 над Курською областю
Український дрон приземлив російський гелікоптер Мі-28 над Курською областю
Помер ексдепутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею у Львові
Помер ексдепутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею у Львові
Українки не можуть знайти собі пару через війну? Відповідь науковців
Українки не можуть знайти собі пару через війну? Відповідь науковців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
46K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
35K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
21K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
11K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Сьогодні, 17:33
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Сьогодні, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua