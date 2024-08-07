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Нічна атака дронів: «Укренерго»: повідомило про знеструмлення у шести областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Нічна атака дронів: «Укренерго»: повідомило про знеструмлення у шести областях
Енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти
фото: з відкритих джерел

Через військові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Сумській областях

Станом на 7 серпня внаслідок бойових дій повністю або частково знеструмлені 495 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Зокрема, через військові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Сумській областях.

Зазначається, що вночі, під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась магістральна повітряна лінія у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Лінія повернута в роботу дією автоматики.

Водночас у центральному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Через це знеструмлювались споживачі в низці районів Полтавської області. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене.

Крім того, з технічних причин знеструмлювались споживачі у Чернігівській і Дніпропетровській областях. 

Також в «Укренерго» додали, що 7 серпня, станом на 9:30, рівень споживання такий же, як учора, 6 серпня. «Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодили житлові будинки та інфраструктуру. Унаслідок атак загинула одна людина, 15 отримали поранення. 

Також сьогодні вночі, 7 серпня, близько 2:30, у Хмельницькому було чутно серію вибухів. Також ніч на 7 серпня у Сумах була сповнена тривоги: звуки вибухів розривали тишу, а сигнал повітряної тривоги не вщухав вже майже 14 годин. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомляв, що в місті працювала ППО.

Теги: відключення світла Укренерго

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