Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після перемоги України мігранти з Росії побіжать до нас? Уряд вже моделює ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Після перемоги України мігранти з Росії побіжать до нас? Уряд вже моделює ситуацію
Лібанова заявила, що компактне розселення біженців – завжди на шкоду країні
фото: Комсомольская правда

Уряд замовляв науковцям дослідження щодо варіантів розселення російських біженців в Україні після падіння режиму Путіна

Україна готується до можливих викликів, які виникнуть після перемоги, зокрема, до потенційного напливу мігрантів з Росії. Про це заявила в інтерв'ю «Главкома» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Лібанова зауважує, що зупинення мігрантів є непростим питанням.

«Відносно зупинення мігрантів є непросте питання:  а якщо вони будуть з дітьми? Насправді є можливості, скажімо, оселити їх у прикордонних територіях. Але компактне розселення біженців – завжди на шкоду країні. Це завжди осередок поганих настроїв, нарікань, претензій до влади тощо. Те саме й за кордоном: коли я бачу, як десь формується гетто, то точно знаю, що нічого доброго з цього не буде. Існує єдиний виняток, і це – чайна тауни. Я не знаю, як вони цього досягають, але там практично нема проблем, які б виходили за межі цих міст», – сказала експертка.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця інформація сколихнула мережу.

До слова, Елла Лібанова також казала, що у 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.

Також Лібанова вважає, що після війни буде шалений попит на професію будівельника. Україна буде змушена запрошувати їх з інших країн.

Читайте також:

Теги: громадянство демографічна криза Елла Лібанова мігранти трудові мігранти путін Україна путінський режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що ми знаємо про російську ракету «Іскандер-1000»?
Ракетна гра Кремля: чи варто серйозно сприймати «Іскандер-1000»?
31 липня, 16:50
Такі продукти, як вареники, не рекомендується зберігати у морозильній камері довше трьох місяців
Як не купити зіпсовані вареники чи пельмені під час блекаутів. Порада від доктора технічних наук
7 липня, 10:00
19 травня НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували дрони
ЗСУ показали 10 рекордних уражень військових об'єктів у РФ за останні пів року (мапа)
5 липня, 21:39
Дитяча медустанова потребує колосальних вкладень для заміни обладнання, що було знищене
«Охматдит» отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Парамонова та SMK Group Волонтерська ініціатива
9 липня, 14:03
Львів провів Ірину Фаріон в останній путь
Львів попрощався з Іриною Фаріон. Фото та відео
22 липня, 17:40
Люди, які мали такий статус, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років
Одеський ТЦК роз'яснив, кого з чоловіків до 25 років можуть мобілізувати
28 липня, 22:15
Путін пообіцяв вжити «дзеркальних заходів» і вивести Росію з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
Путін знову взявся за ядерний шантаж – ISW
29 липня, 04:27
У Києві пориви вітру 15–20 м/с
У Києві приспущено головний прапор України: причина
29 липня, 15:16
Значна частина вулиць на Київщині – перейменовані на честь українських воїнів, які загинули захищаючи українські міста та села
На Київщині перейменовано низку вулиць
1 серпня, 08:37

Суспільство

Після перемоги України мігранти з Росії побіжать до нас? Уряд вже моделює ситуацію
Після перемоги України мігранти з Росії побіжать до нас? Уряд вже моделює ситуацію
Батько та син, які воювали на передовій, зустрілись у реанімації
Батько та син, які воювали на передовій, зустрілись у реанімації
Президент столичного університету визнав: виші стали прихистком для ухилянтів
Президент столичного університету визнав: виші стали прихистком для ухилянтів
Присвоєння «Героя України» Ірині Фаріон. Петиція зібрала дві третини голосів
Присвоєння «Героя України» Ірині Фаріон. Петиція зібрала дві третини голосів
Держава шукає фахівця, який котролюватиме будівництво військового цвинтаря. Названо гонорар
Держава шукає фахівця, який котролюватиме будівництво військового цвинтаря. Названо гонорар
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
56K
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
52K
Суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі
27K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
19K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ прокоментував проблему втрат живої сили на фронті

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Сьогодні, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua