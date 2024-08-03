Після перемоги України мігранти з Росії побіжать до нас? Уряд вже моделює ситуацію

Уряд замовляв науковцям дослідження щодо варіантів розселення російських біженців в Україні після падіння режиму Путіна

Україна готується до можливих викликів, які виникнуть після перемоги, зокрема, до потенційного напливу мігрантів з Росії. Про це заявила в інтерв'ю «Главкома» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Лібанова зауважує, що зупинення мігрантів є непростим питанням.

«Відносно зупинення мігрантів є непросте питання: а якщо вони будуть з дітьми? Насправді є можливості, скажімо, оселити їх у прикордонних територіях. Але компактне розселення біженців – завжди на шкоду країні. Це завжди осередок поганих настроїв, нарікань, претензій до влади тощо. Те саме й за кордоном: коли я бачу, як десь формується гетто, то точно знаю, що нічого доброго з цього не буде. Існує єдиний виняток, і це – чайна тауни. Я не знаю, як вони цього досягають, але там практично нема проблем, які б виходили за межі цих міст», – сказала експертка.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця інформація сколихнула мережу.

До слова, Елла Лібанова також казала, що у 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.

Також Лібанова вважає, що після війни буде шалений попит на професію будівельника. Україна буде змушена запрошувати їх з інших країн.