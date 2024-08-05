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Малі розриває дипломатичні відносини з Україною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Малі розриває дипломатичні відносини з Україною
Перехідний уряд Малі звинуватив Україну у підтримці дій повстанців-туарегів
фото з відкритих джерел

Малі звинувачує Україну у підтримці міжнародного тероризму

Перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК «Вагнер». Про це йдеться у комюніке уряду.

Малійська сторона заявляє, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у знищенні повстанцями-туарегами представників малійської армії та російської ПВК «Вагнер».

Малі також вважає, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях «підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі». У заяві зазначається, що таким чином Україна начебто втручається у справи Малі.

«Після ретельного вивчення ситуації перехідний уряд Республіка Малі підкреслює, що дії української влади є порушенням суверенітету Малі, вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією», – заявляє перехідний уряд Малі.

У комюніке уряд Малі оголошує про ухвалення низки рішень щодо:

  • розірвання, з негайним набранням чинності, дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною;
  • звернення до компетентних судових органів «у зв’язку з зауваженнями панів Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є пропагуванням тероризму»;
  • вжиття необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав, і зокрема з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;
  • офіційного сповіщення регіональних та міжнародних органів, а також держав, які підтримують Україну, про те, що «ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму».

Також вказано, що перехідний уряд країни повністю погоджується з оцінкою Росії про «неонацистську та расистську природу української влади, яка є далекою від прагнень українського народу до миру і стабільності».

Нагадаємо, у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

У своєму коментарі щодо ліквідація «вагнерівців» у Малі представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти найманців ПВК «Вагнер».

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Теги: посол Україна

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