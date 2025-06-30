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30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 червня – Всесвітній день соціальних мереж
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна брати до рук гральні карти

30 червня відзначається Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день астероїда та Міжнародний день парламентаризму. У церковному календарі – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів.

День соціальних мереж

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Перший сайт, який пропонував можливості роботи з соціальними мережами, створений у 1995 році. Ним став classmates.com. За ним у 1997 році з’явився SixDegrees.com. Нині ж існує більш ніж 200 сайтів із можливостями організації соціальних мереж. Їхня популярність постійно зростала і у 2005 році було більше переглядів сторінок сайту MySpace, аніж сайту Google. У 2004 році була створена одна з найбільших на сьогодні соціальна мережа у світі – Facebook.

Три мільярди людей в усьому світі, тобто майже 40% населення, користуються соціальними мережами в інтернеті. У середньому люди витрачають на них дві години щодня.

У 2010 році свято запровадила компанія Mashable. Його відзначають активністю в соцмережах: пишуть пости, публікують селфі або цікаве відео, а ще влаштовують оригінальний захід – зустріч із віртуальними друзями у реальному житті.

Міжнародний день астероїда

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Свято відзначається щорічно 30 червня, починаючи з 2017 року. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН задля привернення уваги широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю.

За статистикою, наша планета страждає від впливу космічних об’єктів розміром із футбольне поле майже раз на 2 000 років. Приблизно один раз на рік в атмосферу Землі потрапляє метеорит розміром з автомобіль (це крихітний шматок астероїда). У результаті його падіння виходить гарна вогненна куля і такий метеороїд зазвичай згорає до того, як досягне поверхні Землі.

Міжнародний день парламентаризму

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30 червня відзначається Міжнародний день парламентаризму (International Day of Parliamentarism), затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Його метою є підвищення грамотності людей у питаннях роботи вищого законодавчого органу, його завдань та можливостей.

Сильні парламенти складають основу демократії. Вони провадять у життя закони, які повинні підвищувати рівень добробуту громадян. Особлива увага поділяється малозахищеним представникам населення та окремих пригноблених прошарків суспільства.

У постконфліктний період надійні парламенти допомагають країнам налагодити економічні та політичні зв’язки, засновуючи працю на співробітництві та діалозі.

Яке сьогодні релігійне свято

30 червня у церковному календарі – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Це свято присвячене дванадцяти апостолам: Петру Першоверховному, Андрію Первозваному, Іакову Зеведеєву, Івану Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію, Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також апостолу Маттію, обраному до числа дванадцяти апостолів замість Юди Іскаріота. Ісус Христос зібрав собі учнів серед простого люду за три роки до свого розп’яття на Хресті. Він обирав тих, хто не лише міг усім серцем осягнути глибину Його вчення, але й донести до інших Любов до Бога, здатних служити людству.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто сваритися і лаятися – будь-який конфлікт затягнеться.
  • Не можна вживати алкогольні напої.
  • Не можна брати до рук гральні карти.
  • Заборонено відмовляти у допомозі, якщо вас про неї попросили.

Народні прикмети

  • Зозуля кує до спекотного і довгого літа.
  • Якщо зозуля цього дня мовчить, то зима буде сніжною, а сніг випаде рано.
  • На небі хмари мають жовтуватий відтінок – до затяжної грози.
  • Уранці багато роси до сонячної погоди протягом кількох днів.

Пам’ятні події 30 червня

  • 1798 – Наполеон прибув зі своєю армією до Єгипетського еялету під час Єгипетського походу.
  • 1876 – Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголосили війну Османській імперії.
  • 1894 – відкритий найзнаменитіший лондонський міст – Тавер-бридж.
  • 1908 – в Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті.
  • 1913 – почалася Друга балканська війна.
  • 1934 – «ніч довгих ножів» – лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників (Рема, фон Шлейхера, Штрассера та ін.). Піднесення СС над СА.
  • 1941 – Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька.
  • 1945 – Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на Кримську область у складі РРФСР
  • 1947 – у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова.
  • 1991 – у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим.
  • 1992 – прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим.
  • 2013 – почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка.
  • 2022 – Росія покинула захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

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