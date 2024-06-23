«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 24 червня

Із 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим

У понеділок, 24 червня, «Укренерго» застосовуватиме графіки відключення світла по всій Україні протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Завтра, 24 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00», – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури.