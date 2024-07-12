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Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України
МАГАТЕ ухвалили низку резолюцій
фото: Укрінформ

У резолюції, яку схвалили, повторюється необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС

Ініційовану Україною резолюцію «Безпека та захист ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС» схвалила Генеральна Асамблея ООН. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. 

«Ініційовану Україною резолюцію «Безпека та захист ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС» схвалила Генеральна Асамблея ООН. У резолюції повторюється необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ. Це голосування базується на обговореннях і рішеннях, прийнятих на першому Саміті миру, де ключовим питанням був перший пункт Формули миру «Радіаційна та ядерна безпека»», – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував усім партнерам України: «Працюючи разом, ми можемо захистити фундаментальні норми міжнародного права та спільні цінності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Також Зеленський заявив: «Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року».

До того ж на саміті НАТО були ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Теги: ООН ядерна зброя АЕС Україна Сергій Кислиця МАГАТЕ Запорізька АЕС

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Політика

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