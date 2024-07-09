CNN: У проєкті комюніке шлях України до НАТО є «незворотнім»

Одне із джерел CNN, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримує використання слова «незворотній» у підсумковому комюніке, якщо документ також підaтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися

У проєкті тексту спільного комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу до НАТО охарактеризований як «незворотній» . Про це повідомля CNN.

Одне із джерел, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримує використання слова «незворотній» у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися. Чиновник сказав, що остаточна версія міститиме цей термін.

У той час як багато європейців наголошують на необхідності жорстких формулювань щодо майбутнього України в альянсі, офіційні особи США та Німеччини запропонували використати слово «міст» для членства України в НАТО.

Проте чиновники також наголосили на важливості «відчутних заходів» для підтримки продовження боротьби Києва з Росією, за словами європейського дипломата.

Високопосадовець адміністрації США заявив у п'ятницю, що альянс зробить «нові важливі заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО» у рамках «мосту до НАТО».

Офіційні особи США публічно відмовилися обговорювати деталі спільного комюніке перед самітом, що стартує сьогодні, 9 липня.

Наскільки сильними є гарантії, які Україна має надати щодо свого майбутнього членства в НАТО, була ключовим предметом дебатів між 32 членами альянсу перед самітом у Вашингтоні цього тижня. Проєкт може змінитись в остаточній версії, але наявність формулювання «незворотній» стане важливим сигналом.

«Існує обґрунтована значна увага до того, що союзники скажуть про шлях членства України у декларації саміту. Мова буде чіткою та переконливою. Вона визнає життєво важливі поточні реформаторські зусилля України та продемонструє підтримку союзників Україні на її шляху до членства в НАТО», - заявив на брифінгу в понеділок Майкл Карпентер, старший радник Європи у Раді національної безпеки США.

Високопоставлений представник адміністрації заявив у п'ятницю, що те, що вони «описали з погляду мосту до членства та результатів, які НАТО надасть Україні, є дуже суттєвим».

«Ми не говоримо про якийсь план того, як вони доберуться звідси туди. координацію, логістику, розвиток сил. Це дуже серйозні зусилля щодо приведення України до становища, як я вже сказав раніше, коли вона буде готова взяти на себе свої ролі та обов'язки в альянсі з першого дня», - сказав чиновник.

Нагадаємо, лідери збираються у Вашингтоні 9-11 липня на саміт Організації Північноатлантичного договору, який також відзначатиме 75-річчя військового альянсу.