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Швеція пояснила, чому зупинила передавання винищувачів Gripen Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Швеція пояснила, чому зупинила передавання винищувачів Gripen Україні
Міністр закордонних справ Біллстрьом: «Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen коли програма з F-16 буде завершена»
фото з відкритих джерел

На даному етапі Україна надала перевагу літакам F-16, проте Швеція відкрита для надання винищувачів Gripen в майбутньому

Швеція зупинила передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – «надто багато». Про це міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом розповів виданню «Голос Америки».

Біллстрьом, зауважив, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких більше у сім’ї НАТО, більше країн мають F-16, ніж винищувачі Gripen.

«Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато», – пояснив міністр закордонних справ Швеції.

Біллстрьом наголосив, що мова йде про системи, а це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. «Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно», – занзачив він.

Але, за словами шведського міністра, це не означає, що його нраїна не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F-16 буде завершена. «Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції», – зазначив Біллстрьом

Міністр зауважив, зважаючи на те, що Швеція не змогла продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження F-16, вони  вирішили надати Україні інші можливості, які має Швеція, і передали Україні системи спостереження ASC 890.

«Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F–16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями», – пояснив Біллстрьом.

Нагадаємо, Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

До слова, Збройні сили України уперше опублікували мапу уражених російських літаків за перші шість місяців 2024 року. Зокрема було знищено більше 30 ворожих літаків.

Читайте також: Чи будуть F-16 ефективними на полі бою? Аналітики назвали умови
Теги: Швеція війна літак Україна

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