Договір Ukraine Compact: Байден повідомив деталі

«У середньостроковій перспективі – ми допоможемо розбудувати армію, щоб захистити Україну та стримати нову агресію», – Байден

20 країн уклали договір Ukraine Compact для захисту України в довгостроковій перспективі. Про це повідомив президент США Джо Байден на саміті НАТО у Вашингтоні.

Байден повідомив деталі нового договору.

«Тепер ми робимо наступний крок колективної безпекової підтримки – це Ukraine Security Compact. Як це працює? Минулого року країни G7 підписали декларацію для довгострокової підтримки України, не лише на час війни, але й після перемоги», – зауважив президент США.

Байден щодо короткострокової перспективи додав, що «ми надамо Україні боєприпаси, зброю, навчання, щоб протистояти російській агресії».

«У середньостроковій перспективі – ми допоможемо розбудувати армію, щоб захистити Україну та стримати нову агресію. Щоб, якщо Путін надумав знову це зробити, то всі країни її підтримали», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Також Зеленський заявив: «Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року».

До того ж на саміті НАТО були ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

До слова, президент США Джо Байден під час виступу на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні помилково назвав Володимира Зеленського «президент Путін». Згодом він відреагував на свою обмовку.