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Відключення світла 3 серпня: «Укренерго» дало прогноз щодо графіків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла 3 серпня: «Укренерго» дало прогноз щодо графіків
3 серпня, відключення застосовуватись не будуть
колаж: glavcom.ua

У компанії рекомендують використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00

Завтра, 3 серпня відключення електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

У компанії рекомендують використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00. У разі зміни ситуації буде додаткове повідомлення.

Відключення світла 3 серпня: «Укренерго» дало прогноз щодо графіків фото 1


 У суботу, 3 серпня, відключення електроенергії не прогнозуються.

«Завтра, 3 серпня, відключення застосовуватись не будуть. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00», – зазначили в «Укренерго».

При зміні ситуації у компанії обіцяють інформувати про заходи обмеження додатково.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: відключення світла Укренерго

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