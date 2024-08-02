Відключення світла 3 серпня: «Укренерго» дало прогноз щодо графіків

3 серпня, відключення застосовуватись не будуть

У компанії рекомендують використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00

Завтра, 3 серпня відключення електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

У компанії рекомендують використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00. У разі зміни ситуації буде додаткове повідомлення.



У суботу, 3 серпня, відключення електроенергії не прогнозуються.

«Завтра, 3 серпня, відключення застосовуватись не будуть. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00», – зазначили в «Укренерго».

При зміні ситуації у компанії обіцяють інформувати про заходи обмеження додатково.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.