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«Енергоатом» достроково відремонтував та підключив до мережі усі атомні енергоблоки

Наталка Прудка
glavcom.ua
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«Енергоатом» достроково відремонтував та підключив до мережі усі атомні енергоблоки
В Україні є 15 атомних енергоблоків, шість з яких (Запорізька АЕС) розташовані на непідконтрольній Україні території
фото з відкритих джерел

За останній тиждень до роботи повернулися три відремонтовані блоки. Тепер в роботі всі дев’ять енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території

Компанія «Енергоатом» 17 липня достроково відремонтувала, завантажила свіже ядерне паливо та підключила до єдиної енергосистеми України ще один атомний енергоблок АЕС потужністю 1000 МВт. «Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період», – йдеться у повідомленні компанії. Усі інші атомні енергоблоки, які є на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Загалом в Україні є 15 атомних енергоблоків, шість з яких (Запорізька АЕС) розташовані на тимчасово окупованій території. Тепер в роботі всі решта дев’ять енергоблоків АЕС. Тому «Укренерго» скоротить обмеження споживачів, тобто відкоригує графіки відключень протягом доби. На 19 годину на сайті  «Укренерго» поки що відсутня інформація про графіки відключень на 18 липня.

Неприємна подія сталася 16 липня: за даними «Укренерго» у цей день вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, тому дефіцит енергії в системі збільшився. О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській.  Водночас у ЗМІ повідомили про те, що на Південноукраїнській АЕС сталося аварійне відключення від електромережі другого енергоблоку. Але сьогодні, 17 липня, енергоблок знову повернули в роботу.

До відома: тиждень тому працювало лише шість енергоблоків АЕС, ще три енергоблоки були в плановому ремонті, що й призвело до масових відключень споживачів через дефіцит генеруючих потужностей.

Атомна енергетика покриває більше половини від загального енергоспоживання в Україні, ще майже 30% споживання раніше покривала теплова генерація. Але  кожна теплова електростанція зазнала руйнувань через обстріли країни-агресора (фактично знищено 90% теплової генерації), тому частка ТЕС скоротилася до 5%. Частка ГЕС після ракетних ударів по гідроелектростанціях також знизилася до 5%. Це призвело до значного дефіциту потужності в енергетичній системі держави. Тому дуже важливо, що 17 липня відбулося дострокове завершення ремонту та запуск в роботу блоку-мільйонника АЕС.  Сьогодні атомна енергетика –  форпост надійності енергопостачання в Україні.

Атомна генерація була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива зараз. Саме завдяки атомній генерації, попри російські удари, у нас є світло.

Нагадаємо, цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять

Також Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 15 липня 2024 року.

До слова, енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення світла в усіх областях скасовано.

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Теги: відключення Укренерго енергетика

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