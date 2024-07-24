Графіки відключень світла: у низці областей до кінця добити діятиме одна черга

Раніше «Укренерго» давало вказівку застосовувати графіки відключень світла по всій Україні впродовж доби

3 16:00 та до кінця доби у місті Київ та тринадцятьох областях України буде застосовуватись одна черга відключень світла. Про це повідомляє «Укренерго».

Перелік областей, де діятиме одна черга відключень світла:

Київська,

Житомирська,

Чернігівська,

Черкаська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Кіровоградська,

Запорізька,

Харківська,

Сумська,

Полтавська,

Вінницька,

Хмельницька.

Натомість решту регіонів України будуть без відключень до 18:00.

Нагадаємо, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Зазначимо, що раніше «Укренерго» давало вказівку застосовувати графіки відключень світла 24 липня впродовж всієї доби.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.