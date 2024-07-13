Борги в зеленій енергетиці негативно впливають на сектор біопалива – WWF-Україна

В Українській вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку

Борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у сонячні та вітрові станції складає 28,9 млрд грн

Заборгованість на ринку зеленої енергетики за вироблену електроенергію негативно впливає на ринок біосировини в Україні. Про це йдеться в дослідженні WWF-Україна,

«Цінові й тарифні викривлення на енергетичному ринку та непогашення боргів перед виробниками відновлюваної енергії суттєво впливають на сектор біомаси», – зазначають експерти.

Згідно з повідомленням, лісокористувачі не зацікавлені в реалізації інших видів лісової біомаси через нерозвиненість цього ринку та складність логістики. Експерти підрахували, що Україна використовує для енергетичних потреб більше деревини, ніж її виростає.

До прикладу, у 2023 році було зафіксовано перевищення на 36%. Ця тенденція тривожна, оскільки вона виснажує лісові ресурси, необхідні для майбутніх поколінь.

Організація підкреслює, що в Україні значна частина (50-70%) заготівлі лісової та деревної біомаси, яка, в першу чергу отримується з деревини або її частин, здійснюється самостійно або нелегально.

«Водночас на ринку чітко спостерігається дисбаланс – первинні види лісової біомаси (дрова та відходи рубок) використовуються надміру, тоді як вторинні продукти (тріска та пелети) недовикористовуються або експортуються через ринкові викривлення», – кажуть в WWF-Україна.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго».

В Українській вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, країна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.