«Укренерго» скасувало аварійні відключення світла в усіх областях

Споживання електроенергії в Україні сьогодні прогнозується на рекордному рівні

В Україні впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень світла

Енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення світла в усіх областях скасовано. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначила пресслужба компанії, сьогодні, 17 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання світла протягом всієї доби.

«За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, через зростання споживання електроенергії чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. Натомість з 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги.

Через зростання споживання електроенергії чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00 фото: Telegram/«Укренерго»

Як повідомлялося, на 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії у системі збільшився.

Як зазначає пресслужба, діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

«О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання у роботу.

Нагадаємо, у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях було запроваджено аварійні відключення світла.