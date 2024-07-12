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Графіки відключень світла 12 липня: невтішна новина від «Укренерго»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Графіки відключень світла 12 липня: невтішна новина від «Укренерго»
Із 14:00 до 24:00 будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги
ілюстрація: glavcom.ua

Обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби

Ситуація в енергосистемі України залишається важкою через аномальну спеку. Із 14:00 і до кінця доби обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень. Про це повідомило «Укренерго».

«Сьогодні, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги», – йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на шість черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках в соцмережах.

«Споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів. З початку року росіяни здійснили вісім масованих атак на енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії», – зауважило «Укренерго».

Температура по країні перевищує +33 С. За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогодні максимум споживання залишатиметься високим та значно перевищує наявну потужність в системі для його покриття.

Нагадаємо, що, за попереднім прогнозм «Укренерго», обленерго мали застосовувати чотири черги відключень світла одночасно 16:00 до 23:00.

Також стало відомо, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку. 

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

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Теги: електроенергія Укренерго відключення

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