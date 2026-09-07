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Деякі родини отримають майже 20 тис. грн на опалювальний сезон: кого стосується

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Деякі родини отримають майже 20 тис. грн на опалювальний сезон: кого стосується
Уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій
фото: glavcom.ua

Виплату можна отримати на банківський рахунок або через «Укрпошту»

Понад 380 тис. родин у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу в розмірі 19,4 тис. грн на проходження опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Це підтримка для українців, які найбільше її потребують», – зазначив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема, допомогу отримають люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплату можна отримати на банківський рахунок або через «Укрпошту».

Нагадаємо, у рамках підготовки до наступного опалювального сезону Київ відпрацьовує механізми підтримки та можливого тимчасового переміщення найбільш уразливих категорій містян. Бажання у разі необхідності тимчасово переміститися з Києва вже висловили трохи більше ніж 1,2 тис. одиноких людей старшого віку та близько 400 дітей з інвалідністю. 

Раніше повідомлялося, що паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.

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Теги: Сергій Корецький гроші опалювальний сезон

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