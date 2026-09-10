109-річні подруги із США розкрили секрети свого довголіття

Довгожительки продовжують займатися фізичними вправами попри поважний вік

Велма Лонг і Дороті Боггесс народилися 1917 року. Вони познайомилися, коли їм було по 23 роки, під час Другої світової війни. Жінки розповіли про свою дружбу довжиною у 80 років та розкрили секрет свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Washington Post.

На початку 1940-х років Дороті Боггесс навчалася в Атланті. Згодом вирішила переїхати до Вашингтона, де зустріла Велму Лонг. Там жінки працювали друкарками в державних установах. Пізніше вони стали близькими подругами, зустріли своїх майбутніх чоловіків та ходили з ними на подвійні побачення.

У молоді роки Велма Лонг і Дороті Боггесс займалися спортом. Нині вони продовжують займатися фізичною активністю та стежать за харчуванням. Однак головним секретом свого довголіття називають соціальне життя та спілкування з людьми. Одна для одної вони є найважливішими людьми в житті. «Ми обидві втратили так багато близьких друзів. Дивно, що ми досі тримаємося», – сказала Боггесс.

Дороті Боггесс розпочинає свій день з фізичних вправ під музику фото: Pacific Historic Parks /Facebook

109-річна Дороті Боггесс розпочинає свій день з фізичних вправ під музику. А у 69 років Боггесс навчилася плавати. Вона називає це своїм найбільшим досягненням, яким особливо пишається.

Обидві довгожительки багато років входили до соціальних клубів та жіночих товариств. Жінки мають онуків та ходять до церкви. Вони й досі намагаються залишатися активними настільки, наскільки їм дозволяє вік. У 1970-х роках Боггесс і Лонг багато подорожували. У Боггесс навіть є список країн, які вона відвідала. Він складений за алфавітом, від Аргентини до Туреччини. Вона особливо любила Бермуди, Монреаль і Гаваї.

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