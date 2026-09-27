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У Вишневому дрон влучив у дорогу, якою їхали авто (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Вишневому дрон влучив у дорогу, якою їхали авто (відео)
У Вишневому БпЛА влучив поруч із автомобілями
скриншот

Голова ОВА повідомив про пошкодження п'яти автомобілів та пожежу внаслідок атаки
 

27 вересня місцеві пабліки оприлюднили відео моменту російської атаки на Вишневе Київської області. Про це повідомляє «Главком».

Автор відео розповів, що автомобіль, у якому він перебував, встиг проїхати місце удару перед влучанням дрона. На кадрах також видно уламки, розкидані на проїжджій частині.

Згодом голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено п’ять автомобілів та виникла пожежа.

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Загалом унаслідок російської атаки на Київщину загинула одна людина, ще троє постраждали. Стан постраждалих уточнюється, їм надають необхідну медичну допомогу.

Також у Броварах через атаку виникли пожежі у складській та офісній будівлях, там обійшлося без постраждалих. На місцях ударів працюють рятувальники та інші необхідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки російських БпЛА по столиці знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі, будівлю школи.

Крім цього, російські війська двічі атакували дата-центр в столиці. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Також ворог поцілив по одному зі складів, де логістична компанія Zammler працювала багато років. У компанії повідомили, що обійшлося без людських жертв, та закликали не поширювати фото, відео, місце удару й деталі його наслідків.

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Теги: дрон дороги автомобіль транспорт Київщина Тимур Ткаченко пожежа безпілотник

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