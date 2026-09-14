Росія завдала ракетного удару по Ізюму: постраждали неповнолітні

Це вже не перший удар по місту за останні дні

Внаслідок атаки постраждали четверо людей

Російські війська завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей, серед них троє неповнолітніх. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

За словами Синєгубова, серед постраждалих – 17-річний хлопець, 16-річна дівчина та 14-річний хлопець. Інформація про четвертого потерпілого наразі не уточнюється.

Повідомлення про ракетну атаку на Ізюм з'явилося ввечері 14 вересня. Це вже не перший удар по місту за останні дні. У ніч проти 14 вересня російські війська атакували Ізюм керованими авіабомбами. Тоді постраждали троє людей, серед них двомісячна дитина, були пошкоджені та зруйновані приватні будинки.

Атаки на Ізюм та Харківщину

Російські війська регулярно завдають ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням безпілотників, керованих авіаційних бомб та ракет.

9 вересня російський безпілотник влучив у вагон пасажирського потяга «Харків – Ізюм» на залізничній станції поблизу села Іскра. Унаслідок атаки постраждали семеро людей – працівники залізниці та пасажири. Після удару виникла пожежа.

Раніше, 10 вересня, під російськими ударами перебували Харків та 11 населених пунктів області. За добу постраждали 18 людей. В Ізюмській громаді, у селі Іскра, поранень зазнали восьмеро людей, ще двоє мешканців Ізюма отримали поранення.

13 вересня начальник Харківської ОВА повідомляв про удари по Харкову та 15 населених пунктах області. Тоді внаслідок обстрілів постраждали троє людей. В Ізюмі також загинула 26-річна жінка через детонацію вибухового предмета.

Нагадаємо, 9 вересня російський дрон атакував пасажирський потяг «Харків – Ізюм». Унаслідок влучання постраждали семеро людей.

До слова, у серпні російські війська неодноразово атакували Ізюм. 18 серпня внаслідок удару по місту постраждали п'ятеро людей, серед них дев'ятирічна дитина.