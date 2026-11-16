Згідно з документом, державні нагороди присуджено за вагомий особистий внесок у розвиток медіаіндустрії в Україні

Президент України Володимир Зеленський нагородив журналіста й телеведучого Миколу Вересня орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Відповідний указ №1120/2026 глава держави підписав 16 листопада з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, пише «Главком».

Згідно з документом, державні нагороди присуджено за вагомий особистий внесок у розвиток медіаіндустрії в Україні, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та захист національних інтересів України в медіасфері.

Миколу Вересня (Миколу Ситника) відзначили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Таку саму нагороду отримали генеральний директор телеканалу «1+1» Андрій Мальчевський, фотограф Олександр Маслов, генеральний директор сейлз-хаусу Ocean Media Plus Андрій Партика, воєнний кореспондент Єгор Ромахло, головний редактор United24 Медіа Євген Славний, а також інші представники медіа.

Окремо орденом княгині Ольги ІІІ ступеня президент нагородив журналісток і працівниць медіа. Серед них – журналістка Radio NV Юлія Забєліна та радіоведуча, програмна директорка Радіо «П’ятниця» Анна Свиридович (Анна Свірідова).

Також цією відзнакою нагороджені журналістка та ведуча Громадського радіо Анастасія Багаліка, генеральна директорка Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» Юлія Бін, журналістка Лариса Волошина, продюсерка Радіо Культура Ірина Корнієнко, експертка зі стратегічного маркетингу Олена Мартинова та кореспондентка «Суспільне Дніпро» Олеся Приходько.

Крім того, Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» Наталії Грабченко, головній редакторці Головної редакції прямого ефіру Радіо Культура.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно почесного президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслава Брюховецького.