Україна та Ірландія домовилися про співпрацю у сфері морських дронів

Також Ірландія братиме дієву участь в Коаліції укриттів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, під час якої сторони обговорили безпекову співпрацю та гуманітарну підтримку. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

За словами глави держави, він поінформував очільника ірландського уряду про актуальну ситуацію на фронті та складнощі з відновленням інфраструктури після російських обстрілів.

За підсумками переговорів лідери досягли домовленості, що Ірландія братиме дієву участь у Коаліції укриттів. Крім того, сторони детально обговорили умови двосторонньої угоди Drone Deal. Як зазначив Володимир Зеленський, пріоритетним напрямом цієї взаємодії є розвиток морських дронів та гарантування безпеки на морі, у чому Україна готова надати Ірландії необхідну допомогу.

Президент також висловив вдячність Дубліну за послідовну позицію щодо засудження російської агресії та надані пакети допомоги для захисту українських громадян.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Ірландії Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Протягом двох днів глава держави планує провести двосторонні та багатосторонні переговори з міжнародними партнерами, а також зустрітися з представниками американської переговорної команди Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент зазначив, що розпочав робочий візит до Ірландії разом зі своєю командою. Головною подією поїздки стане участь у дев'ятому саміті Європейської політичної спільноти, який об'єднає лідерів європейських держав для обговорення актуальних питань міжнародної співпраці.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.