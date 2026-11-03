Зеленський пояснив, чого очікує від Трампа після виборів у США

За словами глави України, Трамп має значний вплив на Путіна

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів американський лідер Дональд Трамп зосередиться на мирі в Україні. Про це він заявив на засіданні Берлінської безпекової конференції, передає «Главком».

За словами глави України, президент США Дональд Трамп має значний вплив на російського диктатора Володимира Путіна, однак для припинення війни потрібен сильніший тиск на РФ. Зеленський підкреслив, що Путін не сприймає дипломатію як достатній інструмент і розуміє мову тиску та рішучих кроків.

«Я дуже сподіваюся, що після виборів президент Трамп зосередиться на цьому – на мирі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада 2026 року, у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.