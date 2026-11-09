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Зеленський нагородив Героя України, який самостійно ампутував собі ногу, щоб продовжити бій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський нагородив Героя України, який самостійно ампутував собі ногу, щоб продовжити бій
Герой України сержант Олексій Капелюшний продовжує службу в Десантно-штурмових військах
фото: Офіс президента

Олексій Капелюшний вижив після поранення і полону та повернувся на службу

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 25 воїнів Десантно-штурмових військ та вручив бойовий прапор і стрічку почесного найменування підрозділам ДШВ з нагоди Дня Десантно-штурмових військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Військовослужбовці Десантно-штурмових військ брали участь в операціях у Слов'янську, Краматорську, Шахтарську, Дебальцевому, Лимані, на Савур-Могилі, в Донецькому та Луганському аеропортах, в інших місцях Донеччини та Луганщини. Після повномасштабного російського вторгнення українські десантники стали однією з основ захисту незалежності України та цілком справедливого повернення війни в Росію. Десантно-штурмові війська брали участь у захисті Києва, обороні Миколаєва, у найбільш важких боях на Донеччині та Харківщині, у звільненні правобережжя Херсонщини, в операції в Курській області, яка вперше перенесла бойові дії на територію Росії», – наголосив Офіс президента.

Президент відзначив внесок Десантно-штурмових військ в успішну операцію на олександрівському напрямку, яка дала Україні змогу повернути понад 800 кв. км території.

Глава держави наголосив, що Україна шанує та пам'ятає всіх воїнів, які віддали життя в боротьбі заради своєї країни. Присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України. Найвищу державну нагороду отримали:

  • Сержант Олексій Капелюшний. Виконував бойові завдання на Донеччині: за допомогою РПГ-7 знищував техніку та особовий склад ворога. 18 березня 2022 року разом з іншими воїнами опинився в оточенні, де вони організували кругову оборону в одному з будинків. Після загибелі всіх побратимів продовжував бій, але внаслідок вибуху гранати зазнав важких поранень і перелому ноги, яку згодом був змушений самостійно ампутувати. Олексій Капелюшний потрапив у полон, але 29 червня 2022 року його вдалося повернути додому.
  • Солдат Юрій Голубченко. Виконував бойові завдання на позиціях у Донецькій області майже 200 діб і за цей час знищив близько 100 окупантів. З лютого до серпня брав участь у штурмових і стабілізаційних діях, перебував в оточеннях, проводив евакуацію поранених побратимів. Зокрема, 25 квітня у складі підрозділу під час чотиригодинного бою проти більших у п’ять разів сил противника зупинив просування ворога. 30 липня Юрій Голубченко дістав поранення, але після лікування повернувся на службу.

Також двоє воїнів нагороджені відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг»:

  • Солдат Віталій Мусієнко. Понад 50 діб виконував бойові завдання на позиціях на Донеччині, відбивши понад 10 ворожих штурмів і знищивши 17 окупантів. Зокрема, 15 липня, прикриваючись густим туманом, за підтримки мінометів ворог штурмував позицію з кількох напрямків. Віталій Мусієнко підпустив до себе ворожу групу та кидком гранати ліквідував трьох окупантів. Ще дві штурмові групи противника знищили ударними дронами, і ворог відступив.
  • Капітан Василь Клюба. Цього року під його командуванням було знищено понад 30 російських артилерійських гармат, більш ніж 25 місць зосередження окупантів, вісім автомобілів і 12 антен керування дронами.

Президент вручив воїнам ордени Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів, «За мужність» І-ІІ ступенів, а також медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни». Крім того, глава держави вручив бойовий прапор 147-й окремій артилерійській бригаді та стрічку почесного найменування «імені гетьмана Богдана Ружинського» 132-му окремому розвідувальному батальйону.

Зауважимо, на початку жовтня десантнику 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ДШВ сержанту Олексію Капелюшному було присвоєно звання Героя України. У березні 2022 року, у Верхньоторецькому, перебуваючи в оточенні та тримаючи оборону у палаючому будинку, Олексій дістав важке поранення. Щоб продовжувати бій і зберегти життя, він самотужки ампутував пошкоджену ногу. Після того як Олексій вибрався з вогню, він пережив постріл у голову впритул та потрапив у російський полон. 

Нагадаємо, 8 листопада Україна вшановувала героїзм та незламність еліти Збройних сил – Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.

Теги: Офіс президента військові державні нагороди Володимир Зеленський

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