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Україна не атакуватиме судна з російським дизелем для США – Зеленський

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Україна не атакуватиме судна з російським дизелем для США – Зеленський
Володимир Зеленський пояснив позицію України щодо російських танкерів, які прямують до американських портів
фото: Слово і Діло

Президент пояснив, чому танкери, які перевозять російське пальне до американських портів, не стануть цілями українських ударів

Україна не атакуватиме судна, які перевозять російське дизельне пальне до Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський заявив, що ці кораблі мають відношення до американської сторони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Що стосується суден, які вийшли з Росії до Америки: ці судна точно ніхто не чіпає, тому що це судна, які мають відношення до США», – зазначив Зеленський під час спілкування з українськими журналістами.

Заява президента пролунала на тлі повідомлень про відновлення постачання російського дизельного пального до США. Раніше американська сторона дозволила окремі операції з російськими нафтопродуктами, попри санкції, запроваджені проти Москви.

Водночас Зеленський говорив саме про кораблі, які прямують із Росії до Сполучених Штатів. Його слова не означають загальної відмови України від ударів по російських об'єктах, пов'язаних із фінансуванням війни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 23 жовтня перший танкер із російським дизельним пальним вирушив до США після домовленостей Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Судно Agioi Fanendes перевозить 40 тис. тонн пального з російського порту Приморськ до Нью-Йорка. Його прибуття очікується 7 листопада.

Також «Главком» писав, що Зеленський розкритикував домовленості Вашингтона з Москвою щодо постачання дизеля. На думку президента, така угода може відкрити Росії шлях до нових економічних поступок, зокрема у сфері експорту газу, добрив та послаблення санкцій.

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Теги: санкції Володимир Зеленський пальне дизельне пальне

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