Київський ЦУМ відновлює роботу: як працюватиме під час повітряних тривог

ЦУМ на Хрещатику знову прийматиме відвідувачів

Столичний ЦУМ не працював від початку війни

Київський Центральний універмаг на Хрещатику, 38 відновить роботу з 1 червня. Про це повідомляється на сторінці ЦУМу у Facebook.

В універмазі запрацюють магазини та заклади громадського харчування.

На другому поверсі працюватиме зона Click&Collect для отримання онлайн-замовлень. Також стануть доступні послуги безкоштовної доставки та виїзної примірки зі стилістом у межах Києва.

ЦУМ працюватиме щодня з 10:00 до 20:00, проте припинятиме роботу під час повітряної тривоги. Відвідувачів направлятимуть до найближчого укриття – на станцію метро «Театральна».

Нагадаємо, столичний ЦУМ не працював від початку війни, розв'язної Росією проти України.

Наразі загроза повторної атаки росіян на Київ усе ще зберігається. Росія може використати територію Білорусі для повторної спроби взяти столицю України під свій контроль.

Але Київ уже виділяє кошти і розпочинає реконструкцію та капремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських варварів.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що загроза для Києва з боку РФ відтепер буде завжди.