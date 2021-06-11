«Обирайте Карпати!»: Комаров розповів про життя гуцулів, сироварні та незрівнянну атмосферу в горах (фото)

Телеведучий акцентував увагу на тому, що державна програма захисту гуцульських традицій дуже важлива

Незабаром на каналі «1+1» покажуть фінальну частину першого сезону про Україну. Про це розповів на сторінці «Верховина.Карпати» у Facebook відомий український телеведучий Дмитро Комаров, заінтригувавши шанувальників подорожей.

«В найближчому випуску почну показувати вам Карпати. Обирали гуцульську столицю – Верховина, базовий табір. І перша зупинка – гуцульські сироватки високо в горах. Саме тут найцікавіше поринути у справжнє життя гуцулів, які з травня по вересень готують легендарні шахи Будди та роблять бринзу на висоті 700-1000 метрів. Ідеальне середовище. Унікальні сири, які не купиш навіть в елітному супермаркеті. Але найголовніше – це атмосфера», – написав знаний мандрівник.

За словами Комарова, тут наче потрапляєш в інший світ, вимір часу, де люди живуть за зовсім іншими законами та традиціями.

«Тут не дивуєшся історіям в стилі «вчора зустрів ведмедя». На світанку п'єш парове молоко, дивлячись на Говерлу. І поспішаєш доїти сотні овець, кожна з яких дає лише 50-100 грам дорогоцінного молока. Це місце має свою особливу душу, характер, настрій та аромат. Тут зовсім інша енергетика», – написав пан Дмитро.

Він наголосив, що Карпати – це місце сили з дивовижними людьми. «Лише за пару днів відчуваю, що «заряджаюсь» краєвидами наодинці. Тутешні люди дають заряд позитивного спілкування. Я знайшов нових друзів. А зараз мрію колись побудувати котедж з виглядом на Чорногорський хребет», – розповів Дмитро Комаров, уточнивши, що буде писати книжки про подорожі, надихаючись краєвидами.

«Заплануйте поїздку в Карпати. І не пропустіть сироварні. Поїхати хоч на добу з будь-якого карпатського курорту цілком можливо. І якщо ви в сироварні, купіть сир», – підбадьорив Дмитро тих, хто лишень збирається відвідати Карпати.

За його словами, тутешні молоді люди розуміють, що в Європу вигідніше їхати заробляти гроші, ніж за 1,5 тис євро чотири місяців важко працювати в горах. «Але ми можемо зберегти цей національний скарб – достатньо відвідати сироварні та придбати сир. Державна програма захисту гуцульських традицій дуже важлива. Без цього гірський туризм у всьому регіоні втратить багато. Обирайте Карпати і не пошкодуєте!», – підсумував найвідоміший мандрівник в Україні.

Додамо, що відомий телеведучий Дмитро Комаров розповів про цікаву місце для відпочинку в Україні, яке не поступається Мальдівам. Про це мандрівник написав на своїй сторінці в Facebook.



