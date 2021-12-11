У Чехії знайшли мертвим молодого заробітчанина з України

Поруч із тілом були паспорт, мобільний та чеські документи українця

У Чехії знайшли мертвим жителя Закарпатської області, 21-річного Валентина Ігнатюка. Він поїхав на роботу ще 18 липня, проте пропрацював лише декілька днів, повідомляє transkarpatia.net.

«26 липня він після 17 години вийшов з обітовні в майці, шортах, кросівках, із рюкзаком, в якому були телефон, гроші і всі його документи... Назад він більше не повернувся», – розповіли рідні 21-річного Валентина.

Поліція розшукувала хлопця кілька місяців. На жаль, у жовтні його виявили мертвим у лісозмусі. Поруч із тілом були паспорт, мобільний та чеські документи заробітчанина.

На тілі 21-річного закарпатця були явні ознаки насильницької смерті, а саме ознаки побиття та удушення.

На Закарпатті знайшли тіло Івана Когута, що трагічно загинув, заблукавши 4 грудня під час невдалого катання на снігоходах із товаришами.

Чоловік загинув, оскільки за невизначних причин розділився зі своїми товаришами та залишився біля снігохода, який, імовірно, загруз у снігу.

Також у Миколаївській області дев'ятирічного хлопчика знайшли мертвим у річці. 4 грудня до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в смт. Криве Озеро та місце його знаходження невідоме.