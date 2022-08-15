Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відпочинок-2022: що відбувається на Світязі  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Відпочинок-2022: що відбувається на Світязі  
Якщо у минулі роки на березі Світязя було людно, то цьогоріч усе закрито 
glavcom.ua

Сезон на одному з найпопулярніших і найбільших озер України – практично без відпочивальників  

Відпочивальниця поділилася враженнями від відпочинку на Світязі – найглибшому озері України, що розташоване на Волині. У попередні роки відпочинок на Шацьких озерах (до яких належить Світязь – ред.) набував популярності серед українців. Однак війна внесла корективи. Відповідний пост волинська журналістка Жанна Білоцька опублікувала у Facebook.

«Картина сумна. Але воно й не дивно через війну. Людям не до відпочинку. Бари закриті, гойдалка, яка упродовж минулих років стала однією з родзинок відпочинкової бази, пустує через обірвані мотузки. Стежки заросли травою, човни самотньо чекають на пасажирів. Увесь бізнес (кафешки, магазини) завмер. Якщо у минулі роки на березі не було ніде яблуку впасти, нині усе закрито. Ще перший місяць деякі заклади намагалися працювати, то згодом були змушені закритися. З розповідей місцевих дізналася причини, через які народ побоюється їхати. Їх кілька: страх перед нападом білорусів, врученням повісток чоловікам, а от деякі львів’яни ніби не їдуть через чутки про прикордонну зону, у яку не впускають. Однак ще є одна причина: багато чоловіків на війні, і не кожна жінка може дозволити собі поїхати на відпочинок із дітьми», – пише відпочивальниця. 

Як передає кореспондент «Главкома», місцеві мешканці, які заробляли, розміщуючи відпочивальників та пригощаючи їх смаколиками, журяться: такими порожніми пляжі протягом останніх років ще не бачили. На Центральному пляжі Світязя навіть на вихідних – не людно. Бази відпочинку та готелі порожні. Якщо торік бронювати номер варто було за кілька тижнів до відпустки (особливо неподалік від Центрального пляжу), то цьогоріч вільних місць аж надто багато. 

Майже не видно на пляжі й світязьких господинь із пончиками, кукурудзою та рибою. Кажуть – нікого годувати. Як розповів один із місцевих рибалок, у нього вдома замешкали тимчасові переселенці з Донеччини. Однак близькість до Білорусі лякає людей.  

Відпочинок-2022: що відбувається на Світязі   фото 1
Жанна Білоцька/ Facebook

Щодо цін, то місцеві мешканці кажуть: не піднімали їх, адже і так відпочивальників немає... Наприклад, один із місцевих смаколиків – в’ялена риба – коштує від 3-5 грн за штучку за дрібненькі сомики до 450 грн за чималеньку щуку. Делікатес – вугор на місцевому світязькому ринку ціниться залежно від величини. Філе – 350-600 грн. 

А от найвідоміший світязький смаколик – пончики – кореспондентові «Главкома» цьогоріч скуштувати (і порівняти ціни) не вдалося. Господині кажуть: приготування смаколиків – процес трудомісткий і недешевий, а от купувати їх цьогоріч – нікому...

Колись Світязь був відомив і популярним місцем відпочинку.

«Серед відомих особистостей пострадянського простору свого часу на Світязі побували космонавти Юрій Гагарін, Герман Титов, народні артисти Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, «Тріо Мареничів», – розповідає місцева мешканка пані Лідія. – Загалом туристичний похід тривав вісім днів, було залучено 12 човнів. Розпочинався з турбази, наступною зупинкою було озеро Луки, далі – острів на озері Світязь, урочище Мукошин, де влаштовували концертну програму, і потім поверталися на базу. Ночували у наметах. Усі маршрути, а їх було два (Брестський та Львівський) супроводжувалися різноманітними заходами, які потрібно було продумати та організувати, щоб людям було цікаво, і нам це вдавалося», – пригадуть місцеві.

Крім того, по озеру курсував двопалубний теплохід, вартість квитка на який становила 20 копійок. Але відколи Світязь став територією Шацького національного природного парку, теплохід заборонили через забруднення екології. З розпадом радянського союзу туристичні походи припинилися.

Сві́тязь (Сви́тязь, Світязьке озеро) — найглибше озеро в Україні. Розташоване в межах Шацького району Волинської області.  Довжина озера 7,8 км, ширина 4,1 км. Площа 27,5 км², найбільша глибина 58,4 м, середня глибина — 7,2 м, прибережна смуга мілководна. 
Теги: відпочинок Волинська область

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світязь – популярне в Україні місце відпочинку
Під час шторму на озері Світязь врятовано 19 осіб
18 липня, 2021, 16:37
Сезон відпусток-2021 триває
Скільки коштує відпочинок на Світязі: ціни
24 липня, 2021, 05:18
Ціни на відпочинок: у скільки обійдеться відпустка на Закарпатті
Ціни на відпочинок: у скільки обійдеться відпустка на Закарпатті
5 серпня, 16:11

Суспільство

Відпочинок-2022: що відбувається на Світязі  
Відпочинок-2022: що відбувається на Світязі  
Поранений Олексій Скобля до останнього подиху прикривав побратимів
Поранений Олексій Скобля до останнього подиху прикривав побратимів
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Житомир залишився без водопостачання: названа причина
Житомир залишився без водопостачання: названа причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
79K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
67K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців
55K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
34K
Військові у серпні отримають виплати пізніше: коли саме і чому
24K
Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході

Новини

Франція оновила правила для українців: що потрібно знати біженцям
Сьогодні, 12:18
У Мелітополі окупанти хочуть зробити з дітей «живий щит» – мер Федоров
Сьогодні, 12:04
Обстріл Харкова: рашисти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 11:24
Волонтерка Тайра розповіла, навіщо потрібні перемовини з рашистами 
Сьогодні, 11:04
На Донеччині ЗСУ приземлили ворожий вертоліт (відео)
Сьогодні, 10:43
«Укрзалізниця» попередила про затримку семи поїздів
Сьогодні, 10:33

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту