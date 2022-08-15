Відпочинок-2022: що відбувається на Світязі  

Сезон на одному з найпопулярніших і найбільших озер України – практично без відпочивальників

Відпочивальниця поділилася враженнями від відпочинку на Світязі – найглибшому озері України, що розташоване на Волині. У попередні роки відпочинок на Шацьких озерах (до яких належить Світязь – ред.) набував популярності серед українців. Однак війна внесла корективи. Відповідний пост волинська журналістка Жанна Білоцька опублікувала у Facebook.

«Картина сумна. Але воно й не дивно через війну. Людям не до відпочинку. Бари закриті, гойдалка, яка упродовж минулих років стала однією з родзинок відпочинкової бази, пустує через обірвані мотузки. Стежки заросли травою, човни самотньо чекають на пасажирів. Увесь бізнес (кафешки, магазини) завмер. Якщо у минулі роки на березі не було ніде яблуку впасти, нині усе закрито. Ще перший місяць деякі заклади намагалися працювати, то згодом були змушені закритися. З розповідей місцевих дізналася причини, через які народ побоюється їхати. Їх кілька: страх перед нападом білорусів, врученням повісток чоловікам, а от деякі львів’яни ніби не їдуть через чутки про прикордонну зону, у яку не впускають. Однак ще є одна причина: багато чоловіків на війні, і не кожна жінка може дозволити собі поїхати на відпочинок із дітьми», – пише відпочивальниця.

Як передає кореспондент «Главкома», місцеві мешканці, які заробляли, розміщуючи відпочивальників та пригощаючи їх смаколиками, журяться: такими порожніми пляжі протягом останніх років ще не бачили. На Центральному пляжі Світязя навіть на вихідних – не людно. Бази відпочинку та готелі порожні. Якщо торік бронювати номер варто було за кілька тижнів до відпустки (особливо неподалік від Центрального пляжу), то цьогоріч вільних місць аж надто багато.

Майже не видно на пляжі й світязьких господинь із пончиками, кукурудзою та рибою. Кажуть – нікого годувати. Як розповів один із місцевих рибалок, у нього вдома замешкали тимчасові переселенці з Донеччини. Однак близькість до Білорусі лякає людей.

Жанна Білоцька/ Facebook

Щодо цін, то місцеві мешканці кажуть: не піднімали їх, адже і так відпочивальників немає... Наприклад, один із місцевих смаколиків – в’ялена риба – коштує від 3-5 грн за штучку за дрібненькі сомики до 450 грн за чималеньку щуку. Делікатес – вугор на місцевому світязькому ринку ціниться залежно від величини. Філе – 350-600 грн.

А от найвідоміший світязький смаколик – пончики – кореспондентові «Главкома» цьогоріч скуштувати (і порівняти ціни) не вдалося. Господині кажуть: приготування смаколиків – процес трудомісткий і недешевий, а от купувати їх цьогоріч – нікому...

Колись Світязь був відомив і популярним місцем відпочинку.

«Серед відомих особистостей пострадянського простору свого часу на Світязі побували космонавти Юрій Гагарін, Герман Титов, народні артисти Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, «Тріо Мареничів», – розповідає місцева мешканка пані Лідія. – Загалом туристичний похід тривав вісім днів, було залучено 12 човнів. Розпочинався з турбази, наступною зупинкою було озеро Луки, далі – острів на озері Світязь, урочище Мукошин, де влаштовували концертну програму, і потім поверталися на базу. Ночували у наметах. Усі маршрути, а їх було два (Брестський та Львівський) супроводжувалися різноманітними заходами, які потрібно було продумати та організувати, щоб людям було цікаво, і нам це вдавалося», – пригадуть місцеві.

Крім того, по озеру курсував двопалубний теплохід, вартість квитка на який становила 20 копійок. Але відколи Світязь став територією Шацького національного природного парку, теплохід заборонили через забруднення екології. З розпадом радянського союзу туристичні походи припинилися.