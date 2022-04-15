Через війну власники малого та середнього бізнесу скоротили майже третину персоналу

Загальні прямі втрати малого і середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються у $85 млрд

Через війну Росії проти України, власникам малого та середнього бізнесу довелося скоротити майже третину персоналу. Ще третина була відправлена у вимушену відпустку. Про це йдеться у результатах дослідження 4-ої хвилі Advanter Group,

Мікробізнес скоротив 42% працівників, малий – 24%, а середній – 18%.

Серед працюючих 42% отримують зменшену заробітну плату.

Війна повністю зупинила роботу 21,6% підприємств, а ще 34,3% частково припинили діяльність.

Проте є і позитивні зрушення. Так, 22,9% підприємств за останні тижні збільшили обсяг робіт.

Переїхали у інші регіони 18,2% бізнесів. Ще 3,4% наразі знаходяться в стані релокації. 12% підприємств повністю або частково перенесли ділову активність за межі України.

Що стосується прямих втрат малого і середнього бізнесу за 50 днів війни в Україні, то вони оцінюються у 85 млрд доларів.

Як бізнес бачить перспективи 2022 року

Мікробізнес покращив свої очікування, ніж вважав два тижні тому – обороти в 2022 році мають вийти на рівень 71,8% порівняно з 2021 роком.

Малий бізнес очікує обороти у 2022 році в 61,7% порівняно з 2021 роком (на 12 в.п. оптимістичніше, ніж 2 тижні тому). Середній бізнес очікує обороти у 2022 році в 47,3% порівняно з 2021 роком (на 18 в.п. оптимістичніше, ніж два тижні тому)

Найкращі очікування у ІТ сектору, торгівлі харчовими продуктами, підприємств з охорони здоров’я, професійних послуг, машинобудування і оптовій торгівлі.

Нагадаємо, за тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на $12,2 млрд.

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