Віталія Зайченка звільнено з посади голови «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Віталія Зайченка звільнено з посади голови «Укренерго»
Зайченка призначили головою правління у червні 2025 року
фото: npcukrenergo/Facebook

Усі члени правління компанії отримали статус виконувачів обов’язків

Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Поки що подробиць щодо причин такого рішення немає. Усі члени правління компанії отримали статус виконувачів обов’язків.

Зайченка було призначено головою правління у червні 2025 року – за нього одностайно проголосували всі семеро членів наглядової ради. Раніше він обіймав посаду головного диспетчера «Укренерго».

Віталій Зайченко – почав роботу в «Укренерго» ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року). На початку повномасштабного російського вторгнення саме професійні навички Віталія Зайченка допомогли спочатку перевести українську енергосистему в ізольований режим роботи, а потім – приєднати її до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E.

Також робота команди диспетчерів на чолі з Віталієм Зайченком дозволила зберегти керованість енергосистемою України в умовах масованих російських атак на об’єкти генерації та системи передачі електроенергії.

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року попередній склад наглядової ради звільнив голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Наразі заборгованість НЕК «Укренерго» перед підприємством «Гарантований покупець» становить 16,3 млрд грн
