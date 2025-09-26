Віталія Зайченка звільнено з посади голови «Укренерго»
Усі члени правління компанії отримали статус виконувачів обов’язків
Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
Поки що подробиць щодо причин такого рішення немає. Усі члени правління компанії отримали статус виконувачів обов’язків.
Зайченка було призначено головою правління у червні 2025 року – за нього одностайно проголосували всі семеро членів наглядової ради. Раніше він обіймав посаду головного диспетчера «Укренерго».
Віталій Зайченко – почав роботу в «Укренерго» ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року). На початку повномасштабного російського вторгнення саме професійні навички Віталія Зайченка допомогли спочатку перевести українську енергосистему в ізольований режим роботи, а потім – приєднати її до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E.
Також робота команди диспетчерів на чолі з Віталієм Зайченком дозволила зберегти керованість енергосистемою України в умовах масованих російських атак на об’єкти генерації та системи передачі електроенергії.
Нагадаємо, 2 вересня 2024 року попередній склад наглядової ради звільнив голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.
