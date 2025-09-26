Віталія Зайченка звільнено з посади голови «Укренерго»

Віталій Зайченко – почав роботу в «Укренерго» ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року). На початку повномасштабного російського вторгнення саме професійні навички Віталія Зайченка допомогли спочатку перевести українську енергосистему в ізольований режим роботи, а потім – приєднати її до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E.

Також робота команди диспетчерів на чолі з Віталієм Зайченком дозволила зберегти керованість енергосистемою України в умовах масованих російських атак на об’єкти генерації та системи передачі електроенергії.