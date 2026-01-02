Головна Країна Суспільство
У Львові 18-річний хлопець впав у шахту ліфта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За інформацією ДСНС та поліції, у ліфті перебували троє пʼяних хлопців
Юнак 2007 року народження отримав переломи

У Львові компанія молодиків під алкогольним сп’янінням вирішила аварійно зупинити ліфт. Один із юнаків провалився у шахту, намагаючись самотужки вибратися з кабіни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Інцидент трапився 2 січня близько 4:00 у житловому будинку на вулиці Миколайчука, 5. У ліфті перебували троє хлопців, які, за інформацією ДСНС та поліції, були у стані алкогольного сп’яніння.

«Компанія почала розхитувати кабіну, через що спрацювала система захисту і ліфт зупинився. Замість того, щоб зачекати на допомогу, компанія вирішили самостійно вибратися, тож розламали двері кабіни та двері до ліфтової шахти на рівні пʼятого поверху. Один із молодиків впав у шахту та отримав травми», – йдеться в повідомленні.

Хлопця 2007 року народження дістали рятувальники і передали медикам швидкої допомоги із переломами. У Шевченківській райадміністрації повідомили, що скарг на роботу цього ліфта раніше не надходило.

Ліфт введений в експлуатацію у 1977 році, а у 2017-му його капітально відремонтували та замінили основні вузли.

До слова, через відключення електроенергії почастішали випадки екстрених зупинок ліфтів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій підготувала алгоритм дій у випадку раптової зупинки ліфта.

Рятувальники не рекомендують дітям до 12 років користуватися ліфтом без супроводу дорослих. Якщо сталася раптова зупинка ліфта, то не потрібно самому відчиняти двері, спочатку викличте диспетчера або зателефонуйте в службу порятунку 101.

Під час зупинки раптової зупинки ліфта варто зберігати спокій, а мобільний телефон використовувати лише для екстрених дзвінків.

