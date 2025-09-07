Виплата боргів зеленим інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики – учасник ринку

Стимулом до швидшого відновлення енергетики стане виплата боргів інвесторам – Корф

Виплата боргів інвесторам у відновлювану енергетику стане додатковим джерелом фінансування та стимулом для відновлення енергетичної інфраструктури України, заявив директор ТОВ НВП «Енерго-Плюс» Євген Корф.

«Відновлення енергетики більше не просто інфраструктурна задача. Це – питання стійкості, безпеки та довіри до держави», – наголосив він.

Він вказує, що, за даними профільних асоціацій, борги перед виробниками «зеленої» електроенергії досягли 22 млрд грн. Найбільші суми недоплат припадають на 2022 рік (63%) і 2024 рік (87%). Наразі заборгованість НЕК «Укренерго» перед підприємством «Гарантований покупець» становить 16,3 млрд грн.

Корф пояснює, що інвестори звернулися до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом допомогти вирішити боргову проблему.

А саме: визнати протиправною формулу розрахунку небалансів за 2021–2022 роки, врегулювати механізм погашення заборгованості та погодити нову формулу з урахуванням рішень суду. На думку Корфа, діалог щодо боргів виходить за рамки правової площини.

«Це – про розблокування інвестиційного потенціалу. Коли сектор отримує сигнали, що держава визнає зобов’язання та шукає механізми їх виконання, це працює як гарант для нових вливань», – підкреслив він.

Він також додав, що повернуті кошти будуть реінвестовані у нові проєкти, оскільки український бізнес неодноразово демонстрував відповідальність у відбудові енергетики.

Як повідомлялося, інвестори очікують від держави розробку чіткого плану з термінами погашення боргів за вироблену електроенергію у 2022 році.