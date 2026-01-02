Головна Країна Суспільство
Скільки українців насправді виїхали за кордон. Омбудсман назвав точну цифру

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На консульському обліку за кордоном перебувають приблизно 8,5 млн українців
фото з відкритих джерел

Офіційні та фактичні дані про кількість українців, які виїхали за кордон має значну різницю

Стало відомо, скільки людей насправді виїхали з України за кордон. Точну цифру назвав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Дмитру Гордону передає «Главком». 

За даними МЗС, які отримав Дмитро Лубінець, на консульському обліку за кордоном перебувають приблизно 8,5 млн українців. Але насправді кількість українців, що виїхали з України набагато більша. «Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. 11! Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС – там 8,5 млн громадян. Але ми розуміємо, що частина не стає на консульський облік, тому органи влади України їх не бачать», – повідомив омбудсман.

Дмитро Лубінець розповів, що найпоширенішею причиною виїзду українців за кордон є питання безпеки через війну. Омбудсман також пояснив, що формування точних даних та організацію державної політики наших громадян за кордоном ускладнює тимчасовий захист та зміна країни проживання.

Омбудсман зауважив, що велика різниця між офіційними даними про кількість українців, які виїхали за кордон та реальними цифрами може погано вплинути на деякі фактори. Наприклад, на соціальний захист, виборчі права, консульську допомогу та загалом на реінтеграцію українців, які плануватимуть повернутися додому.

Нагадаємо, що уряд Німеччини затвердить законопроєкт, що передбачає реформу соціальної допомоги українським біженцям. Реформа передбачатиме зміни у системі виплат для українських біженців. Зокрема, українці, що вперше приїздитимуть до Німеччини не будуть отримувати соціальну допомогу для громадян. 

Раніше «Главком» писав про те, що Нідерланди готують для українців довгострокову програму надання тимчасового дозволу на проживання. Уряд країни планує надати українським біженцям трирічний дозвіл на проживання після того, як спливе дія загальноєвропейської Директиви про тимчасовий захист у 2027 році. 

