Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

НКЦПФР зафіксувала грубі порушення у корпоративному управлінні «Укренерго»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
НКЦПФР зафіксувала грубі порушення у корпоративному управлінні «Укренерго»

У розпорядження редакції потрапив акті перевірки «Укренерго» від 5 вересня 2025 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) провела позапланову перевірку ПрАТ «НЕК «Укренерго» та виявила грубі порушення у роботі наглядової ради компанії. Про це йдеться в акті перевірки від 5 вересня 2025 року, який є у розпорядженні редакції.

Як йдеться у документі НКЦПФР, 1 та 7 липня 2025 року наглядова рада «Укренерго» ухвалила рішення щодо призначення нового складу правління компанії. При цьому:

  • «кандидатури членів правління не були попередньо розглянуті комітетом з питань призначень та винагород»;
  • «протоколи засідань не містять необхідних висновків комітету та проектів рішень»;
  • «ухвалені рішення суперечать вимогам статуту ПрАТ «НЕК «Укренерго» та Закону України «Про акціонерні товариства».

01.07.2025 та 07.07.2025 головою правління «Укренерго» Віталієм Зайченко було надано пропозиції стосовно складу правління, до якого було запропоновано включити: Олексія Брехта, Івана Юрика, Олега Скрипника, Наталію Скорейко. Та НКЦПФР констатує незаконність їх призначення.

«Твердження Товариства про те, що Наглядовою радою ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» прийнято рішення у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту НЕК «Укренерго» та внутрішніх положень товариства є хибним.

...наглядовою радою ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на засіданні 07.07.2025 прийнято рішення про обрання складу правління Товариства без попереднього погодження кандидатур Комітетом з призначень і визначення винагород, що є порушенням вимог абзацу другого частини другої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», – йдеться у акті перевірки.

Окремо наголошується на тому, незаконні рішення наглядової ради «Укренерго» приймалися, зокрема, і за участі її «незалежних» міжнародних представників. До них належать:

  • Єппе Кофод –  голова Наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго», який з 2019 по 2022 рік він обіймав посаду міністра закордонних справ Данії.
  • Ян Генрік Монтелл (Фінляндія) – голова комітету з питань аудиту, який обіймав посаду старшого віцепрезидента та фінансового директора Fingrid Oyj (2013–2022).
  • Патрік Роланд Дрейхен (Німеччина) – голова комітету з інвестицій і стратегії, що є експертом з питань клімату та енергетики і працював у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини.
  • Луїджі Де Франчіскіс (Італія) – голова комітету з призначень та винагород, що раніше був членом правління ENTSO-E та очолював регуляторні напрямки компанії TERA.

У документі НКЦПФР, зокрема, наголошується, що «незалежні члени наглядової ради, всупереч своїй функції забезпечення контролю за дотриманням процедур, брали участь у схваленні рішень без дотримання вимог закону».

НКЦПФР підсумувала, що виявлені дії «свідчать про системні недоліки корпоративного управління в ПрАТ «НЕК «Укренерго» та потребують невідкладного усунення». Комісія ухвалила рішення винести компанії публічне попередження та зобов’язати виправити порушення.

Серед «українських» представників наглядової ради «Укренерго»:

  • Юрій Бойко – у 2020 році в.о.  міністра енергетики України, у 2020-2021 рр. заступник заступника міністра енергетики.
  • Олексій Нікітін – у 2021-2022 рр.  заступник начальника відділу  у НКРЕКП, у 2022 р, – радник генерального директора АТ «Оператор ринку».
  • Анатолій Гулей – у 2019 р. – співголова Експертної Ради при НБУ, у 2023 р. – призначений віцепрезидентом компанії «Crowe Mihailenko».

Водночас два представника від держави,  Нікітін та Гулей, не підтримали визнані НКЦПФР незаконними рішення колег по наглядовій раді і голосували «проти» їх ухвалення.

Теги: НКРЕКП Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трохимець підкреслив, що прайс-кепи більше не виконують функцію тимчасового заходу, а стали інструментом політичних ігор на ринку
Ринку нема, поки є прайс-кепи: ціни тримає держава, а не попит і пропозиція – експерт
7 вересня, 16:03
Наразі заборгованість НЕК «Укренерго» перед підприємством «Гарантований покупець» становить 16,3 млрд грн
Виплата боргів зеленим інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики – учасник ринку
7 вересня, 15:55
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
27 серпня, 13:24
Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи, зазначив Каленков
Підвищення тарифів на електроенергію для промисловості. Голова «Укрметалургпрому» зробив заяву
26 серпня, 14:45
Україна залишається серед країн із нижчими цінами на електроенергію – ENTSO-E
Ціни на електроенергію в Україні та Європі, чи є різниця?
22 серпня, 15:35
Станом на червень 2025 року заборгованість компаній-обленерго перед «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
22 серпня, 14:20
Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine
Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine
21 серпня, 13:01
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
20 серпня, 12:33
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова
20 серпня, 12:22

Бізнес

Засновник Amazon відкрив філію своєї компанії в центрі Києва
Засновник Amazon відкрив філію своєї компанії в центрі Києва
НКЦПФР зафіксувала грубі порушення у корпоративному управлінні «Укренерго»
НКЦПФР зафіксувала грубі порушення у корпоративному управлінні «Укренерго»
Метінвест інвестує пів мільярда у енергонезалежність підприємств у Кривому Розі
Метінвест інвестує пів мільярда у енергонезалежність підприємств у Кривому Розі
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
Уряд продовжив пільгове кредитування для агровиробників
Уряд продовжив пільгове кредитування для агровиробників
Уряд розширив підстави для бронювання працівників
Уряд розширив підстави для бронювання працівників

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua