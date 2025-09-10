НКЦПФР зафіксувала грубі порушення у корпоративному управлінні «Укренерго»

У розпорядження редакції потрапив акті перевірки «Укренерго» від 5 вересня 2025 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) провела позапланову перевірку ПрАТ «НЕК «Укренерго» та виявила грубі порушення у роботі наглядової ради компанії. Про це йдеться в акті перевірки від 5 вересня 2025 року, який є у розпорядженні редакції.

Як йдеться у документі НКЦПФР, 1 та 7 липня 2025 року наглядова рада «Укренерго» ухвалила рішення щодо призначення нового складу правління компанії. При цьому:

«кандидатури членів правління не були попередньо розглянуті комітетом з питань призначень та винагород»;

«протоколи засідань не містять необхідних висновків комітету та проектів рішень»;

«ухвалені рішення суперечать вимогам статуту ПрАТ «НЕК «Укренерго» та Закону України «Про акціонерні товариства».

01.07.2025 та 07.07.2025 головою правління «Укренерго» Віталієм Зайченко було надано пропозиції стосовно складу правління, до якого було запропоновано включити: Олексія Брехта, Івана Юрика, Олега Скрипника, Наталію Скорейко. Та НКЦПФР констатує незаконність їх призначення.

«Твердження Товариства про те, що Наглядовою радою ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» прийнято рішення у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту НЕК «Укренерго» та внутрішніх положень товариства є хибним.

...наглядовою радою ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на засіданні 07.07.2025 прийнято рішення про обрання складу правління Товариства без попереднього погодження кандидатур Комітетом з призначень і визначення винагород, що є порушенням вимог абзацу другого частини другої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», – йдеться у акті перевірки.

Окремо наголошується на тому, незаконні рішення наглядової ради «Укренерго» приймалися, зокрема, і за участі її «незалежних» міжнародних представників. До них належать:

Єппе Кофод – голова Наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго», який з 2019 по 2022 рік він обіймав посаду міністра закордонних справ Данії.

Ян Генрік Монтелл (Фінляндія) – голова комітету з питань аудиту, який обіймав посаду старшого віцепрезидента та фінансового директора Fingrid Oyj (2013–2022).

Патрік Роланд Дрейхен (Німеччина) – голова комітету з інвестицій і стратегії, що є експертом з питань клімату та енергетики і працював у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини.

Луїджі Де Франчіскіс (Італія) – голова комітету з призначень та винагород, що раніше був членом правління ENTSO-E та очолював регуляторні напрямки компанії TERA.

У документі НКЦПФР, зокрема, наголошується, що «незалежні члени наглядової ради, всупереч своїй функції забезпечення контролю за дотриманням процедур, брали участь у схваленні рішень без дотримання вимог закону».

НКЦПФР підсумувала, що виявлені дії «свідчать про системні недоліки корпоративного управління в ПрАТ «НЕК «Укренерго» та потребують невідкладного усунення». Комісія ухвалила рішення винести компанії публічне попередження та зобов’язати виправити порушення.

Серед «українських» представників наглядової ради «Укренерго»:

Юрій Бойко – у 2020 році в.о. міністра енергетики України, у 2020-2021 рр. заступник заступника міністра енергетики.

Олексій Нікітін – у 2021-2022 рр. заступник начальника відділу у НКРЕКП, у 2022 р, – радник генерального директора АТ «Оператор ринку».

Анатолій Гулей – у 2019 р. – співголова Експертної Ради при НБУ, у 2023 р. – призначений віцепрезидентом компанії «Crowe Mihailenko».

Водночас два представника від держави, Нікітін та Гулей, не підтримали визнані НКЦПФР незаконними рішення колег по наглядовій раді і голосували «проти» їх ухвалення.