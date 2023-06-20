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Унаслідок підриву Каховської ГЕС виникла ще одна небезпека? Чи варто боятися нашестя змій

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Унаслідок підриву Каховської ГЕС виникла ще одна небезпека? Чи варто боятися нашестя змій
Змії, яких помилково ідентифікують як гадюк – насправді є неотруйним водяними вужами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Єдиною отруйною змією, яку може принести вода, є гадюка степова

Унаслідок російського теракту на Каховській ГЕС та затоплення багатьох населених пунктів з Херсонщини вода виносить і мертвих, і вцілілих тварин. Зокрема, до берегів приносить змій, і деякі користувачі соцмереж непокояться, що до них може «приплисти» отруйна степова гадюка. «Главком» розібрався чи може гадюку винести водою з Херсонщини і яку загрозу це становить.

Експерти кажуть, що плазунів із Херсонщини дійсно може винести водою на побутових речах, меблях, дошках або смітті. Утім, змії, яких помилково ідентифікують як гадюк – насправді є неотруйним водяними вужами. Вони найчастіше оливкового кольору та мають шаховий візерунок на тілі.

Згори вуж звичайний, внизу – водяний
Згори вуж звичайний, внизу – водяний
фото: Олексій Марущак

Фахівці запевняють: жодної надмірної або аномальної активізації змій наразі немає. Також нема жодного смертельно отруйного виду змій на підтоплених територіях.

Єдиною отруйною змією в Херсонській області може бути гадюка степова. Її ареал поширення — лівобережна Херсонщина. Після підриву ГЕС водою її могло віднести й на правий берег, тому слід бути уважними.

Гадюка степова
Гадюка степова
фото: Олексій Марущак

Степова гадюка є маленькою та неповороткою. У неї зигзагоподібний візерунок на тілі, якщо людина її чіпає – гадюка може вкусити, отрута несмертельна, але діяти потрібно швидко.

Якщо ж ви побачите степову гадюку – зверніться до фахівців та надішліть їм фото, аби правильно розпізнати вид.

Чого не варто робити в жодному випадку, якщо вкусила гадюка степова:

  • убивати змію;
  • припалювати місце укусу;
  • прикладати до рани лід;
  • вживати алкоголь, бо до зміїного токсину додамо ще й отруту;
  • висмоктувати отруту, якщо не впевнені, що у вас в роті немає ранок;
  • перетягувати місце укусу тугою пов’язкою чи джгутом. Бо вся отрута сконцентрується на невеликій частині тіла і її дія може посилитися до небезпечних рівнів.

Що робити:

  • якщо це рука, то зняти всі браслети, обручки, персні, бо набряк може бути значним;
  • не панікувати, не метушитися, бо кров рухатиметься швидше і швидше поширюватиметься отрута.

Як може проявитися укус гадюки степової:

  • найчастіше виникає набряк у місці укусу;
  • підвищується температура;
  • починається блювота, запаморочення.

Не намагайтеся зловити чи вбити змію – водяний вуж є неотруйним і не несе загрози, а степова гадюка занесена до Червоної книги України. 

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

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Теги: Херсонщина небезпека

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