Унаслідок підриву Каховської ГЕС виникла ще одна небезпека? Чи варто боятися нашестя змій

Змії, яких помилково ідентифікують як гадюк – насправді є неотруйним водяними вужами

Єдиною отруйною змією, яку може принести вода, є гадюка степова

Унаслідок російського теракту на Каховській ГЕС та затоплення багатьох населених пунктів з Херсонщини вода виносить і мертвих, і вцілілих тварин. Зокрема, до берегів приносить змій, і деякі користувачі соцмереж непокояться, що до них може «приплисти» отруйна степова гадюка. «Главком» розібрався чи може гадюку винести водою з Херсонщини і яку загрозу це становить.

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Експерти кажуть, що плазунів із Херсонщини дійсно може винести водою на побутових речах, меблях, дошках або смітті. Утім, змії, яких помилково ідентифікують як гадюк – насправді є неотруйним водяними вужами. Вони найчастіше оливкового кольору та мають шаховий візерунок на тілі.

Згори вуж звичайний, внизу – водяний фото: Олексій Марущак

Фахівці запевняють: жодної надмірної або аномальної активізації змій наразі немає. Також нема жодного смертельно отруйного виду змій на підтоплених територіях.

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Єдиною отруйною змією в Херсонській області може бути гадюка степова. Її ареал поширення — лівобережна Херсонщина. Після підриву ГЕС водою її могло віднести й на правий берег, тому слід бути уважними.

Гадюка степова фото: Олексій Марущак

Степова гадюка є маленькою та неповороткою. У неї зигзагоподібний візерунок на тілі, якщо людина її чіпає – гадюка може вкусити, отрута несмертельна, але діяти потрібно швидко.

Якщо ж ви побачите степову гадюку – зверніться до фахівців та надішліть їм фото, аби правильно розпізнати вид.

Чого не варто робити в жодному випадку, якщо вкусила гадюка степова:

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убивати змію;

припалювати місце укусу;

прикладати до рани лід;

вживати алкоголь, бо до зміїного токсину додамо ще й отруту;

висмоктувати отруту, якщо не впевнені, що у вас в роті немає ранок;

перетягувати місце укусу тугою пов’язкою чи джгутом. Бо вся отрута сконцентрується на невеликій частині тіла і її дія може посилитися до небезпечних рівнів.

Що робити:

якщо це рука, то зняти всі браслети, обручки, персні, бо набряк може бути значним;

не панікувати, не метушитися, бо кров рухатиметься швидше і швидше поширюватиметься отрута.

Як може проявитися укус гадюки степової:

найчастіше виникає набряк у місці укусу;

підвищується температура;

починається блювота, запаморочення.

Не намагайтеся зловити чи вбити змію – водяний вуж є неотруйним і не несе загрози, а степова гадюка занесена до Червоної книги України.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.