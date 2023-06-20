Унаслідок підриву Каховської ГЕС виникла ще одна небезпека? Чи варто боятися нашестя змій
Єдиною отруйною змією, яку може принести вода, є гадюка степова
Унаслідок російського теракту на Каховській ГЕС та затоплення багатьох населених пунктів з Херсонщини вода виносить і мертвих, і вцілілих тварин. Зокрема, до берегів приносить змій, і деякі користувачі соцмереж непокояться, що до них може «приплисти» отруйна степова гадюка. «Главком» розібрався чи може гадюку винести водою з Херсонщини і яку загрозу це становить.
Експерти кажуть, що плазунів із Херсонщини дійсно може винести водою на побутових речах, меблях, дошках або смітті. Утім, змії, яких помилково ідентифікують як гадюк – насправді є неотруйним водяними вужами. Вони найчастіше оливкового кольору та мають шаховий візерунок на тілі.
Фахівці запевняють: жодної надмірної або аномальної активізації змій наразі немає. Також нема жодного смертельно отруйного виду змій на підтоплених територіях.
Єдиною отруйною змією в Херсонській області може бути гадюка степова. Її ареал поширення — лівобережна Херсонщина. Після підриву ГЕС водою її могло віднести й на правий берег, тому слід бути уважними.
Степова гадюка є маленькою та неповороткою. У неї зигзагоподібний візерунок на тілі, якщо людина її чіпає – гадюка може вкусити, отрута несмертельна, але діяти потрібно швидко.
Якщо ж ви побачите степову гадюку – зверніться до фахівців та надішліть їм фото, аби правильно розпізнати вид.
Чого не варто робити в жодному випадку, якщо вкусила гадюка степова:
- убивати змію;
- припалювати місце укусу;
- прикладати до рани лід;
- вживати алкоголь, бо до зміїного токсину додамо ще й отруту;
- висмоктувати отруту, якщо не впевнені, що у вас в роті немає ранок;
- перетягувати місце укусу тугою пов’язкою чи джгутом. Бо вся отрута сконцентрується на невеликій частині тіла і її дія може посилитися до небезпечних рівнів.
Що робити:
- якщо це рука, то зняти всі браслети, обручки, персні, бо набряк може бути значним;
- не панікувати, не метушитися, бо кров рухатиметься швидше і швидше поширюватиметься отрута.
Як може проявитися укус гадюки степової:
- найчастіше виникає набряк у місці укусу;
- підвищується температура;
- починається блювота, запаморочення.
Не намагайтеся зловити чи вбити змію – водяний вуж є неотруйним і не несе загрози, а степова гадюка занесена до Червоної книги України.
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.
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