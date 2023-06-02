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Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала майже пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала майже пів години
Окупанти знову тероризували Україну дронами та ракетами
фото: glavcom.ua

Небезпека оголошувалася через загрозу атаки дронів та ракет

У Києві та області повітряна тривога тривала з 22:46 до 23:16. Також небезпека фіксувалася в низці центральних, північних і південних областей. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки дронів із півдня та можливі запуски ракет із північного сходу в напрямку Київщини.

Жителям «почервонілих» регіонів слід було перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Загроза досі зберігається в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мапа тривог станом на 23:18 виглядає так:

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала майже пів години фото 1

Нагадаємо, триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте всі вони були знищені в небі. Загалом протягом доби ворог завдав 62 авіаційні та 15 ракетних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Україна тривога небезпека

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