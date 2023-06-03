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Соратник Пригожина наймав підлітків для пропаганди у Херсоні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Соратник Пригожина наймав підлітків для пропаганди у Херсоні
Малькевич найняв на роботу на «Za TV» та «Таврія ТБ» 16-річних дівчат
фото із соцмережі

Малькевич запустив телекомпанії «Таврія ТВ», «Zа ТВ» і «Маріуполь 24»

Близький соратник терориста, власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина Олександр Малькевич, як з'ясувала служба BBC, давно й активно веде пропагандистську війну на окупованих українських територіях.

З початку вторгнення Росії в Україну він встиг запустити телекомпанії «Таврія ТВ» у Херсоні (до деокупації міста українськими військами), «Zа ТВ» у Мелітополі та «Маріуполь 24» на сході Донецької області.

Розкручуючи ці канали, Малькевич зіштовхнувся з однією великою проблемою – нестачею людей, готових і здатних на них працювати.

Багато місцевих жителів, включаючи журналістів і технічний персонал, втекли від окупації, серед тих, хто лишився, профільних фахівців не набиралося, а переконати професіоналів з Росії переїхати в райони України, де йдуть бойові дії, не так просто.

Для підготовки кадрів Малькевич відкрив у Херсоні медіа-школу, ставши заодно головою журфаку місцевого університету. Деякі його студенти почали працювати на створених ним телеканалах ще до досягнення повноліття.

BBC відомо щонайменше про двох дівчат, прийнятих на роботу на «Za TV» та «Таврія ТБ» у 16 років.

Соратник Пригожина наймав підлітків для пропаганди у Херсоні фото 1

Одна з підлітків, яку називали «наймолодшим військовим кореспондентом у Росії», була поранена та отримала нагороду від Путіна.

Теги: Мелітополь Запорізька область Херсонщина пропаганда ПВК Вагнера

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