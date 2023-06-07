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Херсонщина: у Голопристанській громаді рівень води вже сягнув 3,5 м (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: у Голопристанській громаді рівень води вже сягнув 3,5 м (відео)
Підтоплення, які виникли внаслідок підриву Каховської ГЕС
фото з соцмереж

Села Кардашинка та Кохани вже затоплені

У населених пунктах Голопристанської громади вода продовжує прибувати та її рівень у деяких районах сягнув 3,5 м. Про це повідомила начальниця Голопристанської військової адміністрації Світлана Лінник, передає місцеве видання «Вгору». 

Зазначається, що села Кардашинка та Кохани затоплені. Також вода продовжує прибувати в Голій Пристані, східна частина якої вже повністю під водою.

У центральній частині міста рівень води сягає від 1 до 1,5 м. Водночас затоплена берегова лінія села Старої Збур’ївки. 

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: катастрофа окупанти Каховська ГЕС Херсонщина

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