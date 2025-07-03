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Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 82 людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 82 людей
Вибух на Житомирщині спричинив масштабні руйнування
фото: Житомиробленерго

Офіційно підтверджено загибель двох осіб

Внаслідок вчорашнього вибуху на Житомирщині постраждали 82 людини, серед них – четверо дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в ефірі телемарафону.

Офіційно підтверджено загибель двох осіб. 38 постраждалих перебувають у лікарнях з травмами середньої важкості. Бунечко повідомив, що серед постраждалих є один іноземець, громадянин Японії, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування. 

Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджено близько сотні будинків, чверть із яких зруйновано повністю. Слідча група працювала всю ніч і продовжує працювати. Іде обхід будинків. Пожежу вже ліквідовано.

Нагадаємо, ввечері 2 липня на околиці Житомира пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули люди, є постраждалі та зруйновані будівлі. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти. Інцидент стався близько 18:00 на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп у районі населеного пункту Березина. Вибух спричинив масштабні руйнування: пошкоджені будинки, автомобілі, є численні травмовані.

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Рух трасою М-06 вже повністю відновлено – усі обмеження знято.

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Теги: лікарня вибух Житомирщина

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