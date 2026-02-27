Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників

Сьогодні ринок праці тримається на людях старшого віку, а чоловіки 60+ стали найзатребуванішою категорією із тих, хто шукає роботу

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова оцінила нинішній стан ринку праці. Вона вважає, що роботодавець нині буквально ганяється за людьми вікової категорії 60+, інформує «Главком».

Аналітикиня Елла Лібанова вважає, що в Україні почалося «срібне століття» економіки. Роботодавці зрозуміли, що їм потрібні люди віком від 50 років

«Знаєте, яка найбільш приваблива для будь-якого роботодавця категорія, якщо йдеться про працю чоловіків? Це категорія чоловіків 60+ років», – зазначила Елла Лібанова.

Лібанова пояснила це тим, що роботодавець не буде боятися, що через місяць цю людину мобілізують.

«Коли йдеться про осіб старшого віку, вони мають той соціальний капітал, якого немає у молоді. Вони мають ту відповідальність, якої у переважній більшості випадків не вистачає молоді», – додає експертка.

При цьому вона назвала ті галузі економіки, де люди старшого віку будуть найбільш реалізованими.

«У бек-офісах ресторанів (кухня) людей старшого віку дуже багато. Та ж ситуація – у рітейлі, в нерухомості. Якщо говорити про тих, хто бігає, показує квартири – там людей старшого віку практично немає, але вони є в бек-офісі. Якщо говорити про такі галузі як промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство, то саме робоча сила старшого віку дуже затребувана», – зазначає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України.

Зауважимо, за оцінками Мінекономіки, Україні зараз не вистачає близько 4,5 мільйона працівників. Оскільки 42% українських чоловіків (за довоєнною статистикою) ризикують не дожити до 65 років через стан здоров'я та спосіб життя, збереження працездатності цієї категорії стає питанням національної безпеки.

