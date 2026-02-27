Головна Країна Суспільство
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників
Лібанова переконана, що сьогодні ринок праці тримається на людях старшого віку
фото: РБК-Україна

Сьогодні ринок праці тримається на людях старшого віку, а чоловіки 60+ стали найзатребуванішою категорією із тих, хто шукає роботу

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова оцінила нинішній стан ринку праці. Вона вважає, що роботодавець нині буквально ганяється за людьми вікової категорії 60+, інформує «Главком». 

Аналітикиня Елла Лібанова вважає, що в Україні почалося «срібне століття» економіки. Роботодавці зрозуміли, що їм потрібні люди віком від 50 років

«Знаєте, яка найбільш приваблива для будь-якого роботодавця категорія, якщо йдеться про працю чоловіків? Це категорія чоловіків 60+ років», – зазначила Елла Лібанова.

Лібанова пояснила це тим, що роботодавець не буде боятися, що через місяць цю людину мобілізують.

«Коли йдеться про осіб старшого віку, вони мають той соціальний капітал, якого немає у молоді. Вони мають ту відповідальність, якої у переважній більшості випадків не вистачає молоді», – додає експертка.

При цьому вона назвала ті галузі економіки, де люди старшого віку будуть найбільш реалізованими.

«У бек-офісах ресторанів (кухня) людей старшого віку дуже багато. Та ж ситуація – у рітейлі, в нерухомості. Якщо говорити про тих, хто бігає, показує квартири – там людей старшого віку практично немає, але вони є в бек-офісі. Якщо говорити про такі галузі як промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство, то саме робоча сила старшого віку дуже затребувана», – зазначає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України.

Зауважимо, за оцінками Мінекономіки, Україні зараз не вистачає близько 4,5 мільйона працівників. Оскільки 42% українських чоловіків (за довоєнною статистикою) ризикують не дожити до 65 років через стан здоров'я та спосіб життя, збереження працездатності цієї категорії стає питанням національної безпеки.

Нагадаємо, Лібанова розповіла про дивну зміну на ринку праці. Вона заявила, що в Україні залишається стійким тренд на розвиток лідерів, що докорінно змінює структуру запитів на ринку праці.

Також директорка Інституту демографії Елла Лібанова заявила, що українці в цей період продемонстрували «нечувану емпатію», яка стала фундаментом виживання нації. Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціативах, прихистку для переселенців та підтримці армії. Експертка зазначає, що це дуже важлива зміна суспільства, що сталася внаслідок війни.

Теги: робота Елла Лібанова війна чоловік

