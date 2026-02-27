Головна Країна Суспільство
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Митрополит Лонгін, настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря є Героєм України
Княжицький: Монастир РПЦ в Бенченах, що біля Чернівців, звинувачують у фізичних знущаннях і психологічних тортурах над  неповнолітніми, які живуть в дитячому будинку при ньому

У Банченському монастирі УПЦ МП на Буковині діти ставали жертвами фізичного та психологічного насильства: їх змушували до важкої праці, залякували та принижували. Про це йдеться у відео, який представив народний депутат Микола Княжицький на телеканалі «Еспресо», передає «Главком».

У розслідуванні йдеться, що Банченський монастир на Буковині тривалий час позиціонували як зразкове місце опіки над сиротами. У пропагандистських матеріалах його показували як «рай на землі» – з доглянутими кімнатами, слухняними дітьми та побожними наставниками. Втім, колишні вихованці описують зовсім іншу реальність: у відео вони свідчать про фізичне насильство, психологічний тиск, примус до праці, погрози й тотальний контроль.

«Це немислимо для європейської країни, але дуже типово для Росії. Монастир РПЦ в Бенченах, що біля Чернівців, звинувачують у фізичних знущаннях і психологічних тортурах над  неповнолітніми, які живуть в дитячому будинку при ньому. Про це говорять самі діти, ті, кому вдалося вирватися з цього пекла. Неможливо спокійно слухати їхні свідчення. Дівчат примусово видавали заміж, привселюдно роздягали та лупцювали. Огляди в гінеколога перетворювали на психологічні тортури. Хлопців били поліцейськими кийками до крові. Є й випадок незрозумілого ВІЛ-інфікування ще в дитячому віці. На тлі цього примусова праця, в якій підлітки також звинувачують монахів РПЦ, уже виглядає майже дрібним порушенням закону», – зазначив Микола Княжицький.

Колишня вихованка монастиря Катерина розповіла: «Одного разу у мене знайшли телефон. Там це заборонялося. Казали, що це гріх, але боялися, щоб ми ніде не злили інформацію, що там відбувається. І вони знайшли мій телефон і сказали віднести Лонгіну. Я цього не зробила, я телефон просто викинула. Матушка Теодора про це дізналась. І мене дуже сильно побила. І також вкусила за щоку і ніс. І знаю дівчинку, яку вона також вкусила».

Катерина також пригадала випадок, що стався з сестрою після прогулянки з друзями. Про це дізнався Володика Лонгін і, за словами Катерини, покарання було жорстоким, невинну прогулянку там прирівняли до розпусти. «На другий день він покликав гінеколога, щоб перевірити всіх дівчат на цнотливість. І призначив покарання. Тиждень вони проходили 20 кілометрів пішки з дому до школи», – йдеться у розслідуванні.

«Опікун дітей – владика Лонгин, агітатор Януковича, який українську владу називав сатанинською, а у війні звинувачував Захід. І в тіні цього беззаконня – Московський патріархат, мільярдери, лідери партії регіонів та ОПЗЖ. Скоро буде рік, як порушено кримінальне провадження. Щоправда, лише за однією і точно не найтяжчою статтею: експлуатація праці», – додав Микола Княжицький.

Раніше чернівецький фотограф Едгар Каланча опублікував серію розслідувань про Банченський монастир та його настоятеля митрополита Лонгина (Михайла Жара), діяча УПЦ (МП). У відео представлені численні свідчення вихованців дитячого будинку при монастирі, які розповідають про жорстоке поводження та насильство.

Нагадаємо, священнослужитель Лонгин, якого президент Віктор Ющенко зробив Героєм України, звинуватив українську владу в тому, що прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ начебто переслідує румунських священників.

Зокрема, влітку 2024 року скандально відомий митрополит УПЦ МП та Герой України Лонгин (Михайло Жар) потрапив в аварію у стані алкогольного сп'яніння. Після святкування Лонгин сів за кермо Лексуса, який належить керівнику клініки Св. Луки при Банченському монастирі, священнику Тодору Мігаєсі. Однак через 25 км п’яний водій не впорався з керуванням і злетів з дороги біля залізничного переїзду в селі Струмок.

