Польща знесла залізничний вокзал у Хелмі. Виконувач обов’язків посла дав обіцянку українцям

Лукасевич: Не хочу давати порожніх обіцянок, але скажу, що це питання буде вирішено швидко та ефективно

Майже два роки тому Польща розпочала ремонт на залізничному вокзалі у Хелмі, який користуються переважно українці

Ситуація навколо залізничного вокзалу в польському Хелмі, де пасажири з України змушені місяцями чекати поїздів під відкритим небом, має вирішитися найближчим часом. Будівництво нового термінала та модернізація перонів перебувають на особистому контролі прем’єр-міністра Дональда Туска. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, коментуючи скарги українських мандрівників на відсутність базових зручностей.

Старий вокзал у Хелмі, побудований ще в 1961 році, був повністю знесений у межах масштабної реконструкції, що розпочалася в липні 2024 року. Оскільки через це місто щодня проходить близько 3 тис українців, навантаження на тимчасові конструкції виявилося надмірним. Жінки з дітьми часто змушені проводити години на перонах без накриття, що викликало хвилю критики.

Пьотр Лукасевич визнав проблему, але запевнив, що роботи переходять у фінальну стадію.

«Не хочу давати порожніх обіцянок, але скажу, що це питання буде вирішено швидко та ефективно. Воно перебуває на контролі прем’єра Дональда Туска. Планується, що і накриття, і перони вже цього року будуть модернізовані. Це вже, власне, відбувається», – підкреслив Лукасевич.

Нагадаємо, на залізничній станції Холм (Польща) «Укрзалізниця» встановила «вагони незламності» як пункт обігріву для пасажирів, які чекають на пересадку до Варшави та інших міст. Вагони стали справжнім порятунком для українців, які годинами очікують наступного рейсу.

Щодоби через станцію Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів. Станція також є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзю, Познанню та іншими містами.