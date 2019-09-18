  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    ЗМІ: в окупованому Севастополі відновили вивчення української мови

    • Розсилка
    ЗМІ: в окупованому Севастополі відновили вивчення української мови

    Українську мову начебто вивчає близько 180 дітей за власним бажанням

    У школах Севастополя знову почали вивчати українську мову. Про це заявив директор департаменту освіти і науки Севастополя Ігор Білозеров, повідомляє «Тасс». 

    Наголошується, що українську мову вивчає близько 180 дітей за власним бажанням. 

    «За даними департаменту, російську мову як національну вивчає понад 41 тис. дітей, українську - близько 180, стільки ж - кримсько-татарську. Є кілька заявок на вивчення вірменської та азербайджанської мов, триває пошук викладачів. Також були поодинокі прохання запровадити вивчення грецької мови, але врешті заявники самі відмовилися від введення цього предмета», - йдеться в повідомленні. 

    Також видання стверджує, що в Севастополі проживають 77% росіян і лише 13% - українців. 

    Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. 

    Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

    До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.

    Читайте також
    Крим освіта школа мова українська мова навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ