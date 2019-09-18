ЗМІ: в окупованому Севастополі відновили вивчення української мови



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Українську мову начебто вивчає близько 180 дітей за власним бажанням

У школах Севастополя знову почали вивчати українську мову. Про це заявив директор департаменту освіти і науки Севастополя Ігор Білозеров, повідомляє «Тасс».

Наголошується, що українську мову вивчає близько 180 дітей за власним бажанням.

«За даними департаменту, російську мову як національну вивчає понад 41 тис. дітей, українську - близько 180, стільки ж - кримсько-татарську. Є кілька заявок на вивчення вірменської та азербайджанської мов, триває пошук викладачів. Також були поодинокі прохання запровадити вивчення грецької мови, але врешті заявники самі відмовилися від введення цього предмета», - йдеться в повідомленні.

Також видання стверджує, що в Севастополі проживають 77% росіян і лише 13% - українців.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.