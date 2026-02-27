Головна Країна Суспільство
Посилення контролю за прогулами у школах. Експерт пояснив, що не так із рішенням Кабміну

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Посилення контролю за прогулами у школах. Експерт пояснив, що не так із рішенням Кабміну
Кабмін посилює контроль за прогулами: якщо дитина не ходить до школи — інформація надходитиме до поліції
Ігор Лікарчук у своєму дописі на Facebook різко розкритикував нові вимоги Кабміну, згідно з якими керівники шкіл стають фактично «передавачами даних» для правоохоронних органів

Заслужений працівник освіти України, колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук розкритикував посилення контролю за прогулами у школах. Він зазначив, що українська школа перетворилася на «універсальний компенсатор усіх проблем». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лікарчука у соцмережі. 

Колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук акцентує, що на директора школи знову покладають відповідальність за соціальні хвороби суспільства, роблячи його крайнім у випадках, коли дитина не з'явилася на уроці.

«Відтепер контроль за тими, хто протирає штани, суттєво посилиться. Як і за роботою шкіл. Школа стає елементом оперативного реагування. Директор перетворюється на передавача даних. Це вже не про якість освіти і не про педагогіку. Це зовсім інше», – зазначає Ігор Лікарчук.

Разом з тим Лікарчук наголошує на ролі батьків у процесі навчання та виховання дітей. 

«Уряд насамперед посилює відповідальність закладів освіти. А про батьків – жодного слова. Якби не вони відповідають за виховання дітей.Тож усе залишається, як і було. Відповідальність батьків – декларативна», – заявляє експерт.

Зауважимо, відповідно до рішення Кабміну, органи управління освітою тепер зобов’язані ініціювати подання даних про дітей, які не навчаються, до служб у справах дітей. Якщо раніше це могло відбуватися за потреби, то тепер такий крок став обов’язковим і має здійснюватися негайно.

Служби у справах дітей отримують розширені повноваження: вони повинні вести облік таких випадків, вживати заходів для повернення дітей до навчання, а також допомагати оформлювати документи дітям, які з різних причин «випали» з офіційних реєстрів.

Нагадаємо, з 1 квітня в Києві стартує прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік. Подати заяви можна до 1 червня включно.

У КМДА пояснили, що пріоритетом для першочергового зарахування лишається проживання родини на території обслуговування відповідної школи. Також у першу чергу зараховують дітей, чиї рідні брати та/або сестри вже навчаються в цьому закладі, дітей працівників школи та випускників її дошкільного підрозділу. Наразі у школах Києва здобувають освіту майже 264 тисячі учнів, серед яких 18,4 тисячі – першокласники.

