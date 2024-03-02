Майор ЗСУ заявив, що окупанти зупинили активний наступ біля Авдіївки

Сергій Цехоцький розповів про позитивні новини з Авдіївського напрямку

Окупаційна армія Росії зупинила активне просування на Авдіївському напрямку, яке вони розпочали після відходу ЗСУ з міста на нові оборонні позиції. Про це в ефірі каналу Freeдом повідомив майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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«Просування їх на сьогодні зупинилося. Активне просування. Вони після окупації Авдіївки з таким «ентузіазмом», думали, що вони далі підуть.... На сьогодні у нас напрямки їхніх основних ударів – це Бердичі, Тоненьке, Першотравневе, Невельське. Ось це лінія фронту така, яка у них сьогодні є в завданнях – що варто туди зайти, закріпиться, захопити і далі вийти на оперативний простір у напрямку того ж таки Покровська», – розповів військовий.

Проте, за словами Цехоцького, ЗСУ просто не дають їм шансів втілити окупаційні плани.

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«І як би їх багато не було, їх вбивають щодня, щоночі... Будь-яка техніка, яка з'являється на полі бою (попри те, що у нас на всю звучить про «снарядний голод») – ми її знищуємо. Скажу більше, по перехопленнях, які ми чуємо ось уже кілька днів – позаду штурмових груп, що наступають, стоять загороджувальні загони», – зазначив Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що російські загарбники тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині.

Як повідомлялося, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

До слова, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках.