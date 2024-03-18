Ротація бойових підрозділів: як вона відбувається та які її особливості на сьогодні

Проведення ротації можливе в межах одного бойового підрозділу або з заміною цілого бойового підрозділу

Прикладом ротації цілого бойового підрозділу стала заміна оборонців Авдіївки – 110 окремої механізованої бригади на Третю окрему штурмову бригаду

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно заявив, що вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій. За його словами, це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців.

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Що ж означає ротація бійців, та чим особливий цей процес наразі пояснив військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі для УНН.

Що таке ротація?

Концепція військової кадрової політики в системі Міністерства оборони України на період до 2028 року дає таке визначення ротації: процес планового призначення військовослужбовців на рівнозначні за військовим званням посади з метою підвищення рівня розвитку їх професійних компетентностей, мотивації до професійного розвитку, запобігання корупції, для більш доцільного службового використання або заміни військовослужбовців у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами.

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Тобто ротація – це заміна особового складу в конкретному військовому підрозділі для виконання безпосередніх завдань на лінії бойового зіткнення.

Проведення ротації можливе в межах одного бойового підрозділу або з заміною цілого бойового підрозділу.

У чому особливість ротації, про яку заявив Сирський?

Попри те, що ротація в окремих бойових підрозділах відбувається постійно, як зауважує військовий експерт Дмитро Снєгирьов, з початку повномасштабної війни в Україні практично не відбувалося ротації, коли б були задіяні цілі підрозділи.

«До цього часу у нас відбувалися ротації у межах відповідних бойових підрозділів. Тобто два роки стоїть підрозділ на лінії бойового зіткнення, виконують бойові завдання й, відповідно, міняється виключно в рамках самого підрозділу, що викликало певні нарікання з боку військових. Якщо підрозділ воює два роки, відповідно, поніс втрати особового складу, і потрібно поповнювати особовий склад й виводити людей, щоб дати можливість відпочити й, відповідно, для подальшого виконання безпосередніх завдань», – пояснив експерт.

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За його словами, до цього всі ротації відбувалися в рамках самого підрозділу на лінії бойового зіткнення. Наразі провели ротації вже з підрозділів, які виконували допоміжні функції, або були на прикритті інших ділянок фронту, ті, які перебували безпосередньо на передовій. Це те, що відбулося останні тижні на лінії бойового зіткнення, зокрема на Авдіївському напрямку

Яскравим прикладом такої ротації цілого бойового підрозділу стала заміна оборонців Авдіївки – 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка два роки перебувала на цьому напрямку, на Третю окрему штурмову бригаду.

Терміни перебування на передовій

Коли відбувається ротація, бійці, що відправляються на передній край, отримують відрядження на виконання бойових завдань. За відкритою інформацією, терміни таких відряджень встановлює командування Збройних сил України відповідно до потреб та відповідних завдань. Водночас більш детальна інформація про те, скільки бійці можуть перебувати на виконанні бойового завдання – відсутня.

При цьому існують певні рекомендації щодо того, скільки часу військові можуть перебувати на передовій. Психологи вважають, що заміна особового складу, що перебуває на передовій, має бути здійснена не пізніше ніж 25-30 діб активної участі в бойових діях.

Зокрема, в Пораднику для офіцерів та сержантів «Формування психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань антитерористичної операції», затвердженому Генштабом у 2019 року, зазначено, що пік боєздатності підрозділу припадає на 10-20 добу бойових дій, потім вона катастрофічно падає, і через 30-40 діб боїв підрозділ треба відводити на відпочинок.

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Водночас, як, наприклад, стверджують нардепи, що ініціювали внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», саме в частині врегулювання ротації, в Україні з початком повномасштабної війни деякі підрозділи перебувають у зоні бойових дій по 4-6 місяців, а інші, натомість, жодного разу не були в бою.

Нагадаємо, Сирський побував під Авдіївкою і ухвалив низку рішень.

Як уточнив головнокомандувач, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами