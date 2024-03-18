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Сирський призначив нового речника Повітряних сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сирський призначив нового речника Повітряних сил
Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю
фото з відкритих джерел

16 березня Юрій Ігнат покинув посаду начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив кандидатуру нового речника Повітряних сил. Ним став майор Ілля Євлаш. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

«Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України начальником служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ призначено майора Євлаша Іллю Олеговича», – йдеться в повідомленні.

Ілля Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

Нагадаємо, 16 березня Юрій Ігнат покинув посаду начальника служби зв’язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ. Ігнат залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку.

До відома, полковнику Юрію Ігнату 46 років. Він здобув вищу освіту у Львівському військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка», де навчався на спеціальності «військова журналістика».

Був начальником відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міноборони «Народна армія». Потім, у 2018 році, Ігнат очолив пресслужбу командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема Юрій Ігнат є кавалером ордена Данила Галицького.

Теги: Олександр Сирський ЗСУ війна

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