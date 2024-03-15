Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони

Зеленський провів декілька нарад, на яких було обговорено ситуацію на фронті та виробництво дронів

Президент наголосив, що українська зброя повинна ставати «далекобійнішою, масовішою та потужнішою»

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад, в рамках яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій. Про це йдеться у Telegram-каналі лідера країни.

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«Сьогодні були важливі військові наради. По-перше, заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського. Вранці він повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там, на місці, та на інших ключових ділянках фронту. Узгодили подальші дії», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Зеленський разом з Головкомом, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником розвідки Кирилом Будановим і заступником Головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрямок безпілотних систем, Вадимом Сухаревським визначили найуразливіші місця росіян. Президент наголосив, що чим більше країна-агресорка втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни.

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Володимир Зеленський також провів нараду з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та майбутніх операцій. «В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни», – наголосив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що «жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, говорячи про нинішню ситуацію на фронті, заявив, що ситуація набагато краща, ніж була протягом зими. Він наголосив, що «наступ Росії зупинено», а її армія «втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил». Проте за його словами, ситуація може змінитися через «місяць або тиждень», якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.